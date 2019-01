Regulační úřad otočil: česko-rakouský plynovod dostal šanci

Celkem 61 kilometrů dlouhý plynovod měl dle původního plánu v roce 2021 napojit jižní Moravu na hlavní obchodní místo s plynem ve střední Evropě - rakouský Baumgarten. Umožnil by při obchodování mezi Českem a Rakouskem obejít slovenský plynovod v majetku společnosti eustream, který na použití krátkého úseku vydělává (více o této kauze psal web Euro.cz před rokem).

Eustream vlastněný zhruba napůl slovenskou vládou a koncernem EPH miliardáře Daniela Křetínského vystupuje proti stavbě plynovodu BACI. Přišel by o část peněz za přepravu ruského plynu směrem do Rakouska a Itálie. Oficiálně argumentuje údajně nízkým zájmem o obchod s plynem mezi Českem a Rakouskem a také tím, že paralelně s plynovodem na západě Slovenska by vedlo další potrubí – jen na druhé straně řeky Moravy v Rakousku.

ERÚ před rokem uznal argumenty eustreamu a EPH a plynovod do Rakouska z investičního plánu vyškrtl. Tentokrát již regulátor na všechny výhrady odpověděl jednoznačně: „Při posuzování začleňování projektu BACI do desetiletého plánu rozvoje je nutno vycházet ze skutečnosti, že projekt má statut projektu společného zájmu. Nařízení Evropské komise stanoví, že se projekty společného zájmu stanou nedílnou součástí příslušných investičních plánů a národních desetiletých plánů rozvoje.“

V loňském roce bylo okolo této kauzy poměrně živo. Proti zablokování stavby ostře protestoval jak provozovatel českých páteřních plynovodů Net4Gas, tak rakouská vláda. Net4Gas se proti rozhodnutí bránil i soudně. V aktuálním investičním plánu je česko-rakouský plynovod BACI již zařazen, ale s pozdějším datem – v provozu má být až od roku 2024.

