Rekord: český vývoz chmele poprvé překonal miliardu korun

Jak vyplývá ze statistik Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, loňský vývoz byl rekordní nejen, co se týče utržených peněz. Čeští obchodníci prodali zahraničním zákazníkům celkově 4648 tun chmelu, což je také nejvyšší hodnota v posledních letech.

Oproti roku 2015 jde o nárůst téměř 900 tun. Ve srovnání s předloňskem to bylo o 830 tun více. Největší množství chmelu se loni vyvezlo do Japonska (856 tun), Německa (855 tun), do Číny (556 tun) a do Ruska (359).

Hodnota exportu se miliardovou hranici pokoušela atakovat předloni, tehdy se ale kalkulačky nakonec zastavily na čísle 988,2 milionu korun. V roce 2015 tržby dosáhly 888 milionů.

Zdaleka největší zájem je v zahraničí o jemný aromatický Žatecký poloraný červeňák, který je i nejrozšířenější odrůdou ve chmelnicích Žatecka, Tršicka i Úštěcka. Jeho úrodu ale stále víc poznamenává postupující klimatická změna - tedy sucho a vysoké teploty.

