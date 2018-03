Operace nádoru, kyčelního kloubu nebo infarktu by měli dělat pouze zkušení operatéři, kteří takových zákroků absolvují ročně stovky. Mnoho zdravotnických zařízení ale provádí tyto výkony bez toho, že by měly dostatečný počet zkušených odborníků. Před tímto trendem varuje německá zdravotní pojišťovna Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), jež v Německu sdružuje asi třetinu pojištěnců.

AOK tvrdí, že se více než dva tisíce klinik musí specializovat, aby poskytovaly dostatečně kvalitní péči, jež neohrožuje zdraví pacientů. Podle pojišťovny jde o nutné a dobře uskutečnitelné opatření. Ve většině případů by se to nedotklo ani pacientů, kteří by museli dojíždět neúměrně daleko.

Přebujelá síť nemocnic je velkým tématem současného německého zdravotnictví. Způsobuje vysoké finanční nároky na systém, přitom mnoho zařízení vykazuje ztrátové hospodaření, napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Staronová vládní koalice CDU/CSU a SPD slibuje „nezbytné strukturální změny“. Nový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) hovoří o tom, že nemocnice s mizernou kvalitou budou muset ze systému zdravotní péče zmizet.

Vědecký institut AOK ukázal na pacientech s rakovinou tlustého střeva, že centralizace péče by jim prospěla. Studie ukázala, že lepší dlouhodobou míru přežití mají pacienti na certifikovaných klinikách.

V roce 2015 se v Německu ve více než 1000 nemocnicích uskutečnilo 44 tisíc operací s pacienty, u nichž byla diagnostikována rakovina tlustého střeva. Čtvrtina výkonů proběhla na pracovištích, kde tento druh operace dělali maximálně 17krát za rok. Druhá čtvrtina pacientů byla operována na klinikách, kde operaci tlustého střeva dělají 18- až 33krát ročně. Pokud by byla vybrána pracoviště, kde operují kolorektální karcinom alespoň 50x za rok, počet klinik by klesl na 385.

Předseda AOK Martin Litsch prohlásil, že není cílem, aby klinik bylo co nejvíce. Jeho slova naopak kritizovalo německé sdružení nemocnic. Pojišťovna prý chce zdiskreditovat celou nemocniční medicínu a neodpovědně vystrašit pacienty. Problémem zůstává, že na základě vyfakturovaných zákroků nelze odvodit žádné údaje o kvalitě péče.

Příliš nemocnic. Téma i v Česku

O přebujelém systému nemocnic se dlouhá léta hovoří také v České republice. Až dvacet procent nemocničních lůžek je dlouhodobě nevyužito, tvrdí české zdravotní pojišťovny. Na konci roku 2018 by VZP značnou část menších nemocnic mohla zrušit na základě vypršení rámcové smlouvy s pojišťovnami. Například porodnice, které provedou méně než šest stovek porodů za rok. Podle gynekologicko-porodnické společnosti nemají taková pracoviště z odborného ani ekonomického hlediska smysl.

Úřadující ministr zdravotnictví z ANO Adam Vojtěch redukci nemocniční sítě podporuje. Část lékařů s argumentem kvantity výkonů jako jediného měřítka nutného „pro přežití“ pracoviště nesouhlasí.

