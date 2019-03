Rakousko prodalo uranový důl za tři koruny. Teď se v něm má těžit lithium za miliardy

Evropská unie nechce být závislá na dodávkách lithium-iontových baterií z asijských zemí, a proto se snaží vyrábět baterie na svém území. Jedním z projektů, který by měl do tří let produkovat hydroxid lithný, je iniciativa australské firmy European Lithium v rakouském Wolfsbergu v Korutanech.

Jedná se o bývalý důl, jenž měl sloužit pro těžbu uranu pro jadernou elektrárnu Zwentendorf. Ta nakonec nebyla po zamítavém referendu v roce 1978 spuštěna. V dolu bylo nalezeno lithium, které v té době nemělo téměř žádnou hodnotu. Rakouská vláda se dolu zbavila v roce 1991 za symbolický jeden rakouský šilink. Australané důl koupili v roce 2011 za 9,3 milionů eur (240 milionů korun).

Krušnohorská bonanza: průzkum u Cínovce potvrdil vysoký obsah lithia

Společnost European Lithium uvedla, že do dolu a výroby hydroxidu lithného je potřeba investovat 377 milionů eur (9,7 miliardy korun). Výroba by měla začít na přelomu roků 2021 a 2022, oznámil ve Vídni člen představenstva Stefan Müller. Mezi investice počítá koupi strojů na těžbu rudy a separační linky materiálu. Pro výrobu hydroxidu lithného je potřeba postavit továrnu.

Müller odhadl výrobní náklady na tunu hydroxidu lithného na 6500 dolarů. Studie, kterou si firma nechala vypracovat, tvrdí, že je možné při vytěžení 800 tisíc tun rudy získat 10 tisíc tun uhličitanu lithného ročně. Při ceně 16 tisíc dolarů za tunu by šlo o zisk ve výši 9500 dolarů (217 tisíc korun) na tunu. To by znamenalo zhruba zisk dvě miliardy korun ročně.

I když by měli těžaři vytvořit čtyři stovky pracovních míst, ne všichni v regionu těžbu podporují. Například vlastníci okolních lesů. Müller ale tvrdí, že se podaří dosáhnout dohody s minimálními dopady na okolní přírodu.

Australská firma počítá také s finanční podporou německého ministerstva hospodářství, které na produkci baterií vyčlenilo miliardu eur. Šéf představenstva European Lithium Antony Sage prohlásil, že těžba v Korutanech by měla být první svého druhu v Evropě. „Pevně věříme, že se projekt ve Wolfsbergu stane prvním lokálním výrobcem hydroxidu lithného v Evropě.“

Dále čtěte: