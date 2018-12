Průměrná sazba hypoték vzrostla na 2,78 procenta, zájem o ně klesl

Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu stoupla na 2,78 procenta z říjnových 2,66 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Letos v lednu byla na 2,28 procenta. Zájem o hypotéky v listopadu opadl.

Za podobné úrokové sazby jako v listopadu si lidé sjednávali hypotéky v červnu 2014. V předposledním měsíci roku klesly v meziměsíčním srovnání jak počty, tak i objemy nově sjednaných hypoték. Sjednáno bylo 8617 smluv o hypotečním úvěru v celkovém objemu 19,5 miliardy korun. Objemy byly tedy v listopadu o 4,8 miliardy korun nižší než v říjnu, kdy atakovaly letošní rekordy.

„Během listopadu sjednaly banky zapojené v Hypoindexu úvěry v objemu přes 19 miliard korun. V těchto objemech se však stále nachází část úvěrů, na které nebyla aplikována nová pravidla ověřování bonity, platná od října. Česká národní banka stále nemá možnost nařizovat parametry úvěrů přímo a některé z bank se rozhodly doporučení ČNB zavést později než od počátku října,“ uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

I v listopadu se podepisovaly úvěrové smlouvy za starých podmínek, ne všechny banky nastavily pravidla striktně od 1. října 2018, souhlasil hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák. V prosinci k dalšímu navyšování sazeb podle něj už nedocházelo, trh se začíná stabilizovat a poptávky po nových hypotékách po špatném listopadu opět rostou.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil na to, že šlo o nejvýraznější meziměsíční nárůst od července roku 2008, čili za více než deset let. Banky podle něj rychlým podzimním zdražováním hypoték částečně 'napravují' situaci, ve které se ocitly letos v létě. Rozpětí mezi průměrnou sazbou hypoték a dvanáctiměsíční sazbou mezibankovního trhu PRIBOR se tehdy ztenčilo na svoji nejnižší úroveň minimálně od začátku roku 2003, od kdy Fincentrum svůj ukazatel sestavuje. Jinými slovy, banky na hypotékách vydělávaly nejméně za posledních více než 15 let.

„Meziměsíčně sice klesl prodej hypoték o pětinu, nicméně objemově se prodalo stejně hypoték jako v loňském roce ve stejném období,“ řekl ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. V prosinci očekává další výrazný pokles v řádu desítek procent, což je dáno jednak krátkým obchodním měsícem a též předzásobením hypotékami na straně klientů. Růst průměrné úrokové sazby podle něj není překvapující. Aktuálně jsou naprosto standardní úrokové podmínky přes tři procenta, růst tedy bude nadále pokračovat, dodal.

Opatření ČNB se již na realitním a hypotečním trhu začínají projevovat, upozornil ředitel realitní společnosti Bidli Ondřej Mašín. Počet klientů poptávajících koupi nemovitosti klesl. Pro trh to ale podle něj neznamená katastrofu, protože zároveň ubylo také realitních ’turistů’, kteří se bez reálného zájmu o koupi chodili na nemovitosti jen dívat. Současná situace povede ke snížení zájmu o hypoteční úvěry, což by mělo zbrzdit růst cen nemovitostí, podotkl analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Letos v listopadu hypoteční trh začal pociťovat dopady omezení poskytování hypotečních úvěrů ČNB. V říjnu se totiž ještě dokončovaly rozjednané obchody, které byly započaty před zmíněnou regulací. Od října 2018 by banky na doporučení ČNB neměly poskytovat klientům, jejichž dluh překročil devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by na splátku dluhu měl vynaložit maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

