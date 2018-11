Privatizace ČD Cargo se odkládá. Ťok ji vládě zatím nenavrhne

„Prodej ať už menšinového nebo většinového podílu v ČD Cargo nebudu nikomu navrhovat,“ řekl Ťok webu E15.cz. Mluvčí ministerstva Jakub Stadler k tomu uvedl, že tato otázka není v tuto chvíli aktuální.

Ministr dopravy v říjnu avizoval v médiích plán na privatizaci nákladního dopravce. „ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoct k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů,“ uvedl tehdy Ťok s tím, že ačkoliv se firmě nyní ekonomicky daří, v budoucnu by se však bez případných kroků mohla dostat do problémů.

Proti případné privatizaci, byť i jen menšinového podílu, se však postavil předseda vlády. „Žádná privatizace ČD Cargo, ani částečná, není v plánu. Ani jiných firem. Nic se privatizovat nebude,“ napsal na twitteru. Ťokův návrh se nelíbil ani koaličním sociálním demokratům, podle nichž je to v rozporu s vládním programem.

Nákladní doprava je nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun.

