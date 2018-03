Příliš drahý brexit. Tvrdý odchod z Unie by stál stál firmy desítky miliard liber ročně

Nové celní a další obchodní bariéry v případě absence dohody by podle studie stály britské firmy zhruba 27 miliard liber ročně, zatímco u podniků ve zbývajících 27 členských zemích EU by se dodatečné náklady pohybovaly kolem 31 miliard liber ročně. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Oliver Wyman.

„Tyto zvýšené náklady a nejistota ohrožují tvorbu zisku a pro některé podniky představují existenční riziko,“ píše se ve studii. V Británii by absence obchodní dohody nejvíce uškodila finančnímu sektoru, zatímco ve zbytku EU by největší újmu pocítil automobilový průmysl.

Británie má opustit EU příští rok. V případě absence dohody by se měly obchodní vztahy mezi Británií a zbytkem EU řídit podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Tento scénář je označován jako takzvaný tvrdý brexit.

Pracujte v Unii, láká Česko Brity ke stěhování

Dále čtěte: