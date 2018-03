Přes Indii do Jižní Ameriky. Škoda má plán pro expanzi

Škoda Auto by se mohla prostřednictvím projektu malého koncernového vozu pro Indii dostat na jihoamerický trh. Automobilka vyvíjí pro celý koncern Volkswagen platformu pro konkurenceschopné objemové modely, které by se měly vyrábět v Indii pod značkami Škoda a Volkswagen. Rozhodnutí o zahájení výroby má padnout letos. Na autosalonu v Ženevě to uvedl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.