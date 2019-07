Pražský hrad, Eiffelovka, Benátky: nesezdaní Číňané si v Evropě pořizují svatební fotografie do foroty

Populární destinací tohoto nového druhu turistiky je zejména Paříž, která je tradičním cílem zamilovaných párů. Zájem je ale také o Prahu nebo Londýn. Asijské dvojice, zejména z Číny, si najímají agenturu, aby jim zprostředkovala focení v luxusních svatebních šatech na atraktivních místech ve městech nad Seinou, Vltavou a Temží.

Obyvatelé těchto měst mohou být často svědky toho, že se na mostech, nábřežích nebo náměstích fotí svatební pár, který ale vůbec neprožívá svatební den. Jedná se o zvláštní druh předsvatební turistiky. Mladý pár chce mít krásné svatební fotografie s panoramatem evropských metropolí, aby se mohl příbuzným a známým chlubit na opravdové svatbě. Agentura zprostředkuje půjčení šatů, stylistu a fotografa. Páry jsou většinou ve velkém spěchu, potřebují se vyfotit ve „sváteční atmosféře“ na mnoha místech.

„Chceme mít krásné fotografie, které můžeme ukázat na naší svatbě,“ svěřila se webu Sueddeutsche Zeitung Ling z Pekingu, proč si vybrala focení v Paříži. Do plánovaného termínu svatby schází ještě pět měsíců. Dříve bylo populární měnit pozadí svatebních fotografií pomocí softwaru, nyní chce bohatší klientela snímky přímo z evropských měst.

Jednu ze specializovaných agentur založil před čtyřmi lety Scott Ng ze Singapuru. Agentura One Three One Four organizuje focení v Paříži, Praze, Londýně nebo v Itálii. Páry si rezervují balíčky služeb v daném městě. Focení v Paříži stojí v přepočtu od 40 tisíc do 90 tisíc korun. V Praze jsou ceny obdobné.

V ceně je půjčovné svatebních šatů pro nevěstu a ženicha, styling a doprava během focení. Ubytování a letenky do Evropy v ceně nejsou. V některých luxusních lokalitách se focení může vyšplhat až na 330 tisíc korun.

Zadlužení rodiny nevěsty

Tento druh fotografií je zejména v Číně stále populárnější součástí svatebních oslav. Snímky mají ukázat, jak je pár bohatý a šťastný. V největší asijské ekonomice se ročně sezdá přes deset milionů párů, jež za svatební oslavy dají více než 280 tisíc korun. Rodiny ze strany nevěsty si na tyto výdaje půjčí peníze, které po mnoho let splácí.

Jen ve Francii má tento druh turismu roční hodnotu přesahující miliardu eur (25 miliard korun). „Asijské páry mají rádi pózy i místa, jež jsou pro Evropany příliš kýčovité,“ vysvětlil Ng. V Paříži spolupracuje s 12 fotografy a vizážisty. Většina párů z Asie drahé fotografie sdílí na sociálních sítích a chlubí se ostatním. Jedním z oblíbených míst byla i katedrála Notre-Dame. Po požáru se zájem turistů přesunul jinam. Majitel agentury One Three One Four pragmaticky přiznal, že to pro jeho podnikání není velký problém, protože v Paříži je řada jiných míst, kde se dají udělat krásné fotografie.

