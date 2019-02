Čínské Silicon Valley se za 10 let ekonomicky vyrovná Británii. Místní z toho mají hrůzu

Oblast zátoky Perlové řeky byla doposud známá především jako průmyslová část Číny, kde se vyrábí pro celý svět spotřební zboží, jako jsou televize, ledničky, oblečení, hračky a další elektronika. Provincie Kuang-tung patří mezi nejbohatší oblasti Číny a žije v ní přes 110 milionů obyvatel.

Komunistická vláda v Pekingu vyhlásila ambiciózní cíl a z oblasti, kterou nově nazývá Greater Bay Area, se má stát megapole se sídly technologických společností. Má tu vzniknout čínská obdoba Silicon Valley. Iniciativu představil čínský prezident Si Ťin-pching. Každé z devíti velkých měst, včetně Macaa a Hongkongu, má plnit speciální roli v novém čínském plánu, jenž počítá s vybudováním největšího technologického centra světa.

Zejména v Hongkongu, který si stále udržuje jistou autonomii na Pekingu, se netají kritikou plánu. Obávají se, že ambiciózní záměr zničí tradiční průmysl a s tím může dojít k velkým sociálním otřesům. „Pokud půjdeme příliš daleko v přestavbě průmyslu, může to způsobit další sociální problémy,“ tvrdí Witman Hung, který zastupuje město v čínském parlamentu.

Přebudování oblasti z výrobního na technologické centrum podle něj povede k výraznému zvýšení nezaměstnanosti, protože tradiční továrny zaměstnávají mnohem více lidí. Proto by přeměna regionu měla probíhat postupně. Hung tvrdí, že by se vláda měla zaměřit také na zvýšení konkurenceschopnosti výrobního sektoru.

Vývoj HDP v Číně



source: tradingeconomics.com

Peking projekt obhajuje s argumentem, že tím dá impuls zpomalující ekonomice, která se také stane technologicky více nezávislou na západních firmách. Oblast produkuje HDP ve výši 1,6 bilionu dolarů (36 bilionů korun) což je stejně jako Jižní Korea. Do roku 2030 by měla ekonomika růst podle odhadu banky Morgan Stanley na 3,2 bilionu dolarů (72 bilionů korun), což je více než výkon Británie, páté největší ekonomiky na světě.

Problémem při budování konkurence americkému technologickému sektoru může být centralizace, cenzura a omezený přístup k talentům. Nyní je mnoho západních médií zakázáno na pevninském území Číny. „Pro technologický sektor a vědecký výzkum to je velký problém,“ zdůraznil Wong Kam-fai ze strojírenské fakulty na univerzitě v Hong Kongu. Nemožnost se připojit k Facebooku, Twitteru, YouTube nebo WhatsApp podle něj ztěžuje nábor zahraničních odborníků.

Černá listina se plní. Čínský velký bratr už rozhoduje, kdo smí do vlaku

Mnohé podnikatele také znepokojuje růst cen. „Mojí největší obavou ohledně Greater Bay Area jsou náklady. Připomíná mi to Silicon Valley před 20 lety,“ řekl James Giancotti z firmy Oddup, která má pobočky v Silicon Valley i Hongkongu. Firma poskytuje investorům analýzy týkající se startupových projektů. Giancotti se obává, že do deseti let se v oblasti zvýší ceny nemovitostí i služeb na dvojnásobek.

Developeři mají naopak z vývoje radost. Podle nich poptávka pro kancelářských budovách a datových centrech strmě poroste. Zejména důraz na zlepšení infrastruktury mezi městy má přitáhnout nové firmy.

Čtěte také:

Čína otevřela nejdelší most přes moře na světě. Stavba stála 20 miliard dolarů

Dále čtěte: