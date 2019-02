V Británii zvažují zákaz připojení nových domů k plynu. I ten už je špinavý

I když je zemní plyn čistší variantou než spalování uhlí, ani tento fosilní zdroj energie by neměl být za šest let k dipozici v nově postavených domech ve Velké Británii. Doporučuje to nezávislý mezivládní panel britské vlády Committee on Climate Change (CCC).

Domácnosti za šest let mohou v nových domech zapomenout na používání plynových sporáků nebo plynových kotlů, pokud doporučení výboru přijme britský kabinet. Od roku 2025 by tak měly být domy více energeticky soběstačné. K topení a vaření by měly využívat nízkouhlíkové zdroje, například tepelná čerpadla, doporučuje CCC.

Výbor vyzval vládu Spojeného království, aby se vážně zabývala emisemi skleníkových plynů domácností a také tím, aby domy připravila na častější výskyt extrémního počasí, například záplav nebo sucha. Ministerstvo financí by mělo podle výboru podporovat úsporné technologie pro vytápění i ve stávajících domech.

Dům bez inženýrských sítí? Česká firma chce uspět v éře klimatických změn

Členka výboru Julia Kingová, jež je zároveň členkou Sněmovny lordů, zdůraznila, že je v Británii 30 milionů domů a většina z nich nesplňuje energetické standardy a také není připravena na změny klimatu.

Domácnosti produkují pětinu skleníkových plynů v zemi, z velké části právě spalováním zemního plynu pro vytápění a ohřev vody. Proto by měla vláda, jež chce podpořit výstavbu 300 tisíc bytů ročně, také dbát na to, aby novostavby splňovaly vysoké standardy na úsporu energie.

Mluvčí britské vlády prohlásil, že doporučení výboru bude brát kabinet vážně. „Spojené království snížilo emise nejrychleji ze zemí G7,“ řekl s tím, že jádrem transformace britské ekonomiky je přechod na čistší energie. V příštích deseti letech chce vláda podpořit nízkopříjmové domácnosti 6 miliardami liber (176 miliard korun) na zlepšení energetické účinnosti domácností.

Jak přispívají k emisím české domácnosti? Domácnosti v ČR se podílejí na emisích jemného polétavého prachu 40 procenty. Zodpovědné za to jsou především kotle a kamna na uhlí a dřevo. Čtyři pětiny emisí pak pocházejí z lokálních topenišť, uvedlo ministerstvo životního prostředí.



Dvacet procent jemného prachu produkují teplárny a uhelné elektrárny. Doprava znečišťuje zejména oblasti, kde bydlí velká koncentrace lidí, Prahu a Brno. Ekologické organizace upozorňují, že znečištěné ovzduší ročně předčasně zabije v ČR deset tisíc lidí a způsobí ekonomickou škodu ve výši 150 miliard ročně.

Dále čtěte: