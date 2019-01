Podomní prodejce energií lze zkrotit stejně jako pojišťováky, tvrdí šéf Svazu obchodu Tomáš Prouza

Plán je následující: zavést pro podomní prodejce a jiné zprostředkovatele „na volné noze“ povinnost registrace. Licence by vydával Energetický regulační úřad. V případě, že by prodejce klamal zákazníky, by dostal pokutu nebo ve vážných případech ztratil licenci. „Zatím se obchodníci s energiemi hájí tím, že viníka nemohou potrestat, protože není jejich zaměstnancem. Takto získáme nástroj, jak nepoctivé obchodníky postihnout, případně vytlačit z trhu,“ řekl v rozhovoru pro web Euro.cz Tomáš Prouza.

Další změnou, kterou Prouza doporučuje, je omezení platnosti plných mocí. Dnes se totiž stává, že někteří dodavatelé vytáhnou ze šuplíku plné moci podepsané před několika lety. Ale i to, že někteří zprostředkovatelé využijí plnou moc opakovaně a zákazníka přehrávají od jednoho dodavatele k druhému; provizi za nového klienta inkasují několikrát. „Podle mého názoru by plné moci měly platit jen pro jeden převod a časové omezení platnosti bych nastavil na šest měsíců,“ doporučuje Prouza.

Zmíněné návrhy v pracovní verzi novely energetického zákona, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, chybí. Během debaty o novele zákona, jež se odehrála na ministerstvu v úterý 22. ledna za účasti velkých i menších dodavatelů energií, na nich byla jednomyslná shoda. Je tedy možné, že se v novele nakonec objeví. Ministerstvo průmyslu by mělo text novely dokončit v závěru února. Následovat bude schvalování ve vládě a parlamentu.

Jiné návrhy posilující ochranu spotřebitelů energií již v návrhu novely obsaženy jsou. Podle vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu se jedná hlavně o omezení doby trvání smlouvy na dobu určitou (na 36 měsíců), možnost zabránit opakování smlouvy na dobu určitou či povinnost dodavatele zaslat písemně změnu smlouvy uzavřené po telefonu. „Projednávání úprav energetického zákona není nikdy snadný a rychlý proces, přesto učiníme vše, co bude možné, aby tato novela vstoupila v platnost co nejdříve,“ uvedla k novele ministryně průmyslu Marta Nováková.

Cílem změny zákona je vyřešit problém s takzvanými energetickými šmejdy. Tedy hlavně s podomními prodejci, kteří klamou zákazníky s použitím pomocí lží a polopravd. V praxi však postihne i velké dodavatele, jejichž přístup bývá někdy na hraně férového jednání. Na konkrétní triky energetických firem upozornil web Euro.cz v polovině ledna.

