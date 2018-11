O kolik doopravdy zdraží elektřina: běžná domácnost si připlatí 1300 korun

Jako příklad volíme domácnost v bytě, který nemá vytápění ani ohřev vody na elektřinu. Ročně tak spotřebuje dvě megawatthodiny elektrické energie. Tato domácnost je připojena k síti ČEZ Distribuce a má běžnou smlouvu na dobu neurčitou u firmy ČEZ Prodej. Zatímco podle ceníků platných na počátku loňského roku by za rok zaplatila 10 373 korun, v příštím roce to vychází již na 11 671 korun (včetně DPH).

Hlavní podíl na zdražení má neregulovaná část ceny – tedy platba za samotnou elektřinu a stálý měsíční poplatek. Tržní složka ceny meziročně podraží o téměř 27 procent na 4826 korun (včetně DPH). Mírnější je nárůst regulované složky – o 4,2 procenta na 6845 korun ročně. Zdražení se zde týká sazeb za distribuci elektřiny, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie se nemění.

Dalším modelovým příkladem může být zákazník firmy ČEZ Prodej, který elektřinu používá k ohřevu vody či přitápění a spotřebuje 10 megawatthodin za rok (tarif D26). V jeho případě je podle internetového srovnávače TZB-info procentní nárůst mírnější – o 7,9 procenta na 30 225 korun. Třetím příkladem je dům vytápěný elektřinou (spotřeba 20 megawatthodin, tarif D45), kde nárůst nákladů představuje 6,7 procenta na 59 830 korun ročně včetně DPH.

Jak upozornili web Euro.cz dva čtenáři, k nejvyššímu meziročnímu skoku v ceně dochází u produktu Jubileum Plus od společnosti Bohemia Energy. Od ledna zde tržní složka ceny skokově vzroste o téměř 60 procent, což odpovídá celkovému nárůstu nákladů za elektřinu o 26 procent. Bohemia Energy je po společnosti ČEZ druhým velkým dodavatelem, který o zdražení elektřiny informoval.

Podle vyjádření Bohemia Energy je zmíněný růst výjimečný. „Produkt Jubileum Plus jsme nabízeli od roku 2016 s příslibem neměnné ceny až do konce roku 2018. To jsme dodrželi a zákazníci s tímto produktem po celou tuto dobu velmi výrazně šetřili. Stávající cena je však při dlouhodobém zvyšování cen elektřiny na velkoobchodních trzích dále neudržitelná, a proto jsme museli přistoupit k její úpravě,“ reagovala mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

Nárůst cen elektřiny v podobném rozsahu jako ČEZ v úterý oznámil také druhý největší dodavatel elektřiny v Česku – E.ON Energie. Od začátku ledna naopak podle mluvčího Petra Holubce elektřinu nezdraží Pražská energetika. Nevyloučil ale, že firma tak učiní v průběhu příštího roku. „Zatím však není stanoveno, kdy, pro koho a o kolik,“ řekl Holubec agentuře ČTK.

