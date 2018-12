Počet primárních úpisů akcií letos klesl, výnosy ale vzrostly na téměř 205 miliard dolarů

Dominantní postavení si stále drží Asie, i když i tam primárních úpisů letos ubylo. Podíl zbývajících dvou regionů, to je Ameriky a regionu EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika), se co do počtu zvýšil.

Nejaktivnějšími ekonomickými odvětvími letos byly technologie, průmyslová výroba a péče o zdraví. V těchto sektorech se uskutečnilo celkem 652 IPO, což je bezmála polovina všech letos uskutečněných primárních emisí.

Ve čtvrtém čtvrtletí bylo 326 IPO v celkové hodnotě 53,7 miliardy dolarů. Ve srovnání se stejným čtvrtletím loni to představuje pokles o třetinu co do počtu a o desetinu co do objemu výnosů. Výrazný meziroční pokles ve všech regionech - což naznačuje, že i začátek roku 2019 bude opatrnější - EY přičítá rozkolísanosti trhu a pokračující geopolitické nejistotě.

Největším letošním úspěchem českých společností byl květnový primární úpis softwarové společnosti Avast na londýnské burze s nabídkovou cenou 3,2 miliardy dolarů. Na trh Start pražské burzy, který je určen pro menší společnosti, letos byly umístěny čtyři společnosti. Největší letošní změnou na hlavním trhu bylo vyřazení akcií Fortuny, Unipetrolu a Pražských služeb z obchodování, čímž se počet společností obchodovaných na tomto trhu snížil na 11, uvedl vedoucí partner transakčního poradenství EY v České republice Peter Wells.

Akciové trhy podle něj stále hrají v české ekonomice druhořadou roli. O akcie je zájem pouze omezený, což potenciální emitenty odrazuje. Objemu obchodování i zájmu společností o vstup na burzu by prospělo, kdyby vláda změnila penzijní legislativu a motivovala penzijní fondy k tomu, aby investovaly do akcií, myslí si Wells. Bez těchto změn pražská burza v budoucnu těžko přiláká primární emise velkých českých společností a dál bude muset spoléhat na duální kotace zahraničních firem působících v ČR, dodal Wells.

V regionu EMEIA se v letošním roce uskutečnilo 432 primárních úpisů v celkové hodnotě 47,7 miliardy dolarů. Proti loňskému roku to představuje pokles o 16, respektive o 26 Procent. Jeho hlavní příčinou je geopolitické napětí. Přes tento nepříznivý vývoj si burzy regionu EMEIA udržely pozici světové dvojky na trhu primárních emisí.

V roce 2019 se bude trh s primárními veřejnými úpisy potýkat se stejnými nejistotami jako nyní. Obchodní napětí mezi Spojenými státy, Čínou a Evropskou unií, výsledek brexitu, ekonomická nestabilita některých evropských zemí, to všechno jsou faktory, které budou nadále přetrvávat a které v konečném důsledku určí náladu na trhu s IPO. Navíc se v USA očekává zvýšení úrokových sazeb a Evropská centrální banka (ECB) by mohla časem následovat tento příklad. I když počet IPO bude v nadcházejícím roce pravděpodobně nižší, je naděje, že výnosy překonají letošní čísla, odhadla EY.

