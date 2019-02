Pilsen Steel prodlouží odstávku až do konce roku. Odbory si vymohly prodloužení kolektivní smlouvy

Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel, jejichž ruští majitelé na firmu před měsícem podali návrh na insolvenci, prodlouží odstávku výroby až do konce roku. Výroba se zastavila 1. ledna, odstávka měla skončit dnes. Vedení podniku se na poslední chvíli domluvilo s odbory na prodloužení odstávky až do konce prosince, zároveň přistoupilo na požadavek odborů a podepsalo prodloužení kolektivní smlouvy rovněž do konce roku.