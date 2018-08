Motorpal získal miliardovou zakázku v Indii. Očekává skokový růst výroby a tržeb

„Letos by se na tržbách měla indická zakázka projevit v řádu desítek milionů korun, v letech dalších to bude násobně více,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Motorpalu Radim Valas. Tržby podniku v tomto roce by se podle odhadu firmy měly pohybovat kolem 960 milionů korun.

Motorpal, který se loni v únoru díky reorganizaci a změně vlastníka dostal z insolvenčního řízení, má 1100 pracovníků. Patří společnosti Moto Capital, za níž stojí podnikatel Grzegorz Hóta. Motorpal teď plánuje přijmout nejméně 100 lidí, především v kvalifikovaných dělnických pozicích. „Uvažujeme i o outsourcingu části naší výroby,“ uvedl Valas.

Do Indie už Motorpal v menších objemech vyváží vstřikovací systémy převážně pro generátory a průmyslové motory. Díky novému kontaktu tam během několika let dodá desetitisíce kusů vstřikovacího systému VERMi, v součtu za několik miliard korun. Po letech se tak vrací do segmentu nákladních automobilů. Jak firma uvedla, v Indii vsadila na zpřísnění ekologických norem pro auta a nabídla inovativní řešení vycházející z tamních podmínek.

Kontrakt s firmou Ashok Leyland začal platit poté, kdy byla v Indii dokončena homologace nového motoru Innoline s mechanickým vstřikováním (v kombinaci s elektronickým řízením) z Motorpalu. „Zúročili jsme více než dva roky tvrdé práce od vývoje, odzkoušení až po produkci prvních zkušebních kusů. Nyní zahajujeme sériovou výrobu,“ uvedl Valas. Doplnil, že indický partner použije vstřikovací systém Motorpalu nejdřív na motorech pro nákladní auta s nosností do 30 tun a potom i v dalších výkonových řadách svých motorů.

V letošním prvním pololetí vykázal Motorpal, a.s., celkové výkony přes půl miliardy korun a provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) 24 milionů korun. Klíčovými produkty jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, vstřikovací trysky pro vznětové motory a přesné díly pro automobilový průmysl. Mezi zákazníky Motorpalu už mimo jiné patří Zetor, německý Deutz a běloruský MMZ.

