Konec dealerů? Auta se budou brzy nakupovat hlavně online, věští Google

Při rozhodování o koupi nového vozu v Česku hraje stále větší roli internet a služby, jež jsou dostupné online. Prodej osobních vozů bude do několika let možné realizovat pouze prostřednictvím služeb na internetu. „Myslím, že to je otázka několika let,“ řekl pro Euro.cz koordinátor marketingu a PR Volkswagen Jakub Bouda.

Reagoval na výsledky průzkum firmy Kantar TNS „Gearshift 2018“, který prezentovala firma Google. Z údajů od 500 českých respondentů, kteří si v roce 2018 koupili nový automobil, vyplývá, že 87 procent Čechů před koupí nového automobilu využije alespoň jednou internetový vyhledávač. Oficiální stránky výrobce automobilů navštíví 73 procent kupujících.

Nejčastější zdroje, které ovlivňují nákupní proces nového automobilu (v %) Vyhledávače 87 Oficiální web značky 73 Online video 70 Návštěva dealera 47 Web dealera 43 Recenze aut na webu 34

Zdroj: Kantar TNS Gearshift 2018/ Google ČR

Nejvyhledávanějším vozem byl podle Google v roce 2018 nejprodávanější SUV v Česku Dacia Duster, za ním Škoda Octavia a třetí byl model Ford Focus. Skokanem roku se stal nový model mladoboleslavské automobilky Škoda Scala. Nejvyhledávanější značkou na českém internetu byla loni jihokorejská společnost Hyundai.

Nejvyhledávanější automobilové značky dle objemu 1. Hyundai 2. Volkswagen 3. BMW 4. Mercedes 5. Škoda

Zdroj: Google

Bouda potvrdil, že za posledních pět let je patrný posun v chování zákazníků. „Je možné sledovat odklon od realizace testovacích jízd i návštěv showroomů,“ uvedl. Návštěvnost autosalónů s vystavenými auty podle něj klesla o 24 procent. „Zákazník očekává, že všechny informace budou online. K tomu roste obliba sledování videí,“ vysvětlil. K dealerovi zákazník vlastně přichází pouze k dokončení nákupu.

Roste obliba konfigurátorů, které umožňují zájemci o nové auto si navolit typ modelu včetně doplňkové výbavy. Návštěva prodejce vozů má ale často smysl, pokud si člověk chce ještě vyjednat „něco navíc“, například výhodnější cenové balíčky. „K dealerovi už zákazníci chodí s přesnou představou,“ potvrdil mluvčí automobilky Škoda Auto Vítězslav Pelc.

Proces nákupu automobilu se v posledních letech zkracuje. Do dvou měsíců se rozhodně 59 procent lidí, uvedla manažerka Google pro vztahy s agenturami Ivana Giardi. Nejčastějším „spouštěčem“, proč si lidé chtějí koupit nový vůz, je ve třetině případů lepší finanční situace zákazníků.

Impuls, který vede ke koupi nového vozu (v %) Zlepšení finanční situace 32 Přírůstek do rodiny 13 Nové zaměstnání 12 Zdravotní nebo věkové důvody 7 Vytvoření společné domácnosti 6

Zdroj: Kantar TNS Gearshift 2018/ Google ČR

Na začátku rozhodovacího procesu je až 57 procent lidí, kteří nemají jasno, jakou značku vozu si chtějí koupit. Ve věkových skupinách 18 až 34 let a 35 až 44 let je „váhavců“ větší množství, dodala Giardi. Naopak 15 procent lidí změní během nakupování názor a změní i značku automobilu.

I ti kupující, kteří se už vydají ke konkrétnímu dealerovi, hledají v 58 procentech případů další informace na chytrém telefonu. Obecně mobilní zařízení používá při rozhodování o koupi auta 53 procent lidí. „Lidé čekají na načtení stránky na mobilu tři vteřiny. Pokud to trvá déle, polovina z nich odejde a už se nevrátí,“ zdůraznila manažerka Googlu Ilona Kelly. Přitom z 15 nejprodávanějších značek v České republice se stránky v mobilní verzi načtou do tří vteřin jen u jedné z nich.

Jaké informace hledají zákazníci v mobilním telefonu v průběhu návštěvy u dealera (v %) Hledají informace o jiném dealerovi 13 Porovnávají ceny 15 Hledají slevy a akční nabídky 17 Porovnávají parametry auta 23 Čtou recenze o vozidle 28

Zdroj: Kantar TNS Gearshift 2018/ Google ČR

