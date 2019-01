Další slídil: komu patří osobní údaje sebrané automobily

Moderní automobil je v dnešní době z velké části počítač na čtyřech kolech a tento trend digitalizace bude stále narůstat. Některé vozy mají už desítky senzorů, které sbírají údaje o průběhu jízdy, kudy se auto pohybuje, jak často stojí v zácpě, jakou rychlostí jezdí. Tyto údaje sbírají automobilky. K datům by se rády dostaly pojišťovny, aby měly podrobnější data o chování svých zákazníků. Sami řidiči nemají možnost ovlivnit, co se s nasbíranými daty bude dít.

Problematika sběru dat prostřednictvím automobilů zaujala německé poslance Svobodné demokratické strany FDP. Zajímá je, jak se k možnému zneužití dat staví berlínská vláda.

„Právní systém v Německu dosud nezná obecné nařízení k vlastnictví dat,“ odpověděla německá vláda poslancům FDP. Dispozice s daty je odvozena od technické dostupnosti v konkrétních případech. Sami řidiči pak nemohou o využití těchto dat rozhodovat, upozornil německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vídeň kvůli GDPR smaže jména na 220 tisících zvonků. Předchází miliardovému postihu

„Odpovědnost za vývoj technologie a softwaru leží v současné době u výrobců vozidel,“ uvedl Steffen Bilger z ministerstva dopravy. Německá kancléřka Angela Merkelová přitom na ekonomickém fóru v Davosu hovořila o problematice zpracování dat a otázce jejich vlastnictví na mezinárodní úrovni. Podle ní má existovat etický rámec, který by nakládání s takovými daty upravoval.

Podle poslanců FDP nejsou odpovědi vlády na téma ochrany dat v případě používání automobilů dostatečné. Dopravní expert strany Oliver Luksic kritizuje zejména to, že německá vláda k tomu nezastává fakticky žádný postoj. „Kancléřka Merkelová sice v Davosu položila otázku, komu patří data. Samotná vláda se ale v otázce nakládání s daty o řidičích ztrácí v interních debatách,“ tvrdí Luksic.

Poslanec navrhuje zřízení nezávislého datového úložiště, které by zajistilo bezpečný a přitom nediskriminující přístup k datům o vozidle. To by mělo vést k posílení „datové suverenity“ majitelů vozů.

