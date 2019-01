Google zvýšil aktivitu ve Washingtonu. Na lobbing dal loni rekordních 21 milionů dolarů

To platí také pro Facebook, který výdaje na lobbování zvýšil rovněž na rekord, a to z 11,5 milionu dolarů v roce 2017 na téměř 13 milionů dolarů loni. Jen za poslední čtvrtletí 2018 to bylo 2,83 milionu dolarů.

Sektor má podle Bloombergu k prosazování svých zájmů dobré důvody. Čelí řadě vyšetřování kvůli porušování soukromí a také zjištění, že Rusko údajně využívalo sociální média k ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016. Kritika také tvrdí, že technologické firmy vyrostly do příliš velkých a příliš mocných subjektů.

Google lobboval za širokou škálu témat. Jeho zpráva zmiňuje kromě jiného soukromí, bezpečnost dat, antimonopolní opatření, daně, obchod, umělá inteligence, cloudové služby, užívání opiátů, přistěhovalectví. Z tohoto výčtu je patrné, jak nedílné se její služby staly pro americké životy a ekonomiku, píše Bloomberg.

Obdobně zpráva Facebooku zmiňuje lobbing v otázkách kybernetické bezpečnosti, soukromí, vládního dohledu nebo přistěhovalectví.

Internetový prodejce Amazon zvýšil loni výdaje na lobbing na rovněž rekordních 14,2 milionu dolarů z 12,8 milionu v roce 2017, přičemž jen ve čtvrtém kvartálu to bylo 3,7 milionu dolarů. Amazon sice v USA není pod takovou palbou kritiky jako Google a Facebook, vytýká se mu ale, že poštovnímu úřadu platí za zásilky příliš nízké ceny.

