Od Tykače k Jelínkovi. Dvořáček slaví dvacet let se slivovicí

První svobodné volby po pádu totality v Československu si Pavel Dvořáček pamatuje dodnes. Tehdy v pátek 8. června 1990 mu bylo osmnáct let a otevírala se před ním budoucnost. Muž, který dnes ovládá likérku Rudolf Jelínek se stamilionovými obraty, ale neměl cestu do Vizovic umetenou.

Když přišel do fabriky coby odrostlý teenager se zkušenostmi z firem, jako byl Motoinvest Pavla Tykače, mnozí se křižovali, co s firmou bude. V barvitém Dvořáčkově příběhu se zrcadlí překotná doba „budovatelských devadesátek“, která je už dnes neopakovatelná.

Měl zkušenosti s velkým byznysem a pohled na firmu, která tak tak přežívala, byl pro něj frustrující. „Tady vládl pořád socialismus. Lidi chodili v papučích, nakládali s pracovní dobou po svém,“ vzpomíná. Tehdejší cíl jeho „party“ byl jednoduchý. „Chtěli jsme udělat restrukturalizaci. Prostě natřít ploty, vyhrabat trávník a firmu se ziskem prodat,“ líčí. Dál tedy nakupovali přes burzu a RM-Systém akcie, až došlo k tomu, co muselo nevyhnutelně přijít. Tedy ke konfliktu s původním managementem.

Lidé z vedení měli na nákup svých 35 procent firmy půjčené peníze. „Chtěli zastavit ten podíl bance, aby měli na splátky, což se nám nelíbilo. Obcházeli jsme banky a hrozili žalobou,“ vypráví Dvořáček. Také se ukázalo, že si manažeři založili sami na sebe na Slovensku firmu Rudolf Jelínek plus, kam sice proudilo zboží, ale peněz šlo zpátky pomálu.

Spor vyhrál samozřejmě ten silnější. Většinoví akcionáři se svými 42 procenty Dvořáčkovu skupinu s jejich čtyřmi procenty odvolali. Ale dravci kolem Dvořáčka se rozhodli, že se nevzdají. Získali zástavu na šest procent akcií, které koupil management od restituentů, a nakonec i na jejich 35 procent. Peníze si bývalé vedení půjčilo přes podnik Fatra, na nějž bylo napojeno. A jelikož Fatra tehdy spadala do holdingu dalšího významného muže 90. let, Václava Junka a jeho Chemapolu, spolu s krachem Chemapolu putovala pohledávka do Konsolidační banky. Odtud ji v balíku jiných nakoupil James Woolf, realitní magnát, který dnes mimochodem buduje obří nákupní centrum v blízkosti Václavského náměstí. A od něj ji koupila skupina lidí kolem Dvořáčka.

„Neměli jsme tehdy dost peněz, museli jsme se dohodnout na dlouhodobějším schématu, protože banky nám nevěřily. Šlo o půjčky ze soukromých zdrojů za úrok, který bych dnes považoval za nerozvážně vysoký. Ale zvládli jsme to,“ popisuje.

Tím bylo dovršeno převzetí. A ve firmě pak začaly nové časy. Nebyla v dobré kondici, což sice na jedné straně zahnalo do potíží původní management a pomohlo nástupu nového, ale tu situaci někdo vyřešit musel. Firma měla tři chátrající areály, špatnou strukturu zásob destilátů, přišla o významnou část exportních trhů, existoval 20milionový dluh u Komerční banky a dalších 80 milionů u Konsolidační banky, které na továrně zůstaly historicky, když se před privatizací vyčleňovala od dalších, kdysi propojených firem Hamé Babice či Linea Nivnice.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 16. dubna. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.