Whiskey znečišťuje životní prostředí. S regulacemi bojuje i Jack Daniel‘s

Oba výrobci měli loni hodně problémů se splněním předpisů amerických regulačních úřadů o kvalitě vody. Od července do září u nich bylo zjištěno prolomení limitů pro chlór a další znečišťující látky, které ohrožují život vodních živočichů. Podle úřadů už obě firmy zjednaly nápravu a jejich výroba je v současnosti podle předpisů.

To se však může brzy znovu změnit. Jack Daniel’s v důsledku stále se zvyšující poptávky chystá rozsáhlou expanzi v hodnotě 140 milionů dolarů a očekává, že v této souvislosti v příštích dvou až třech letech zvýší množství odpadní vody. Kvůli tomu už zažádal o výjimku v dodržování limitů.

„Voda je pro nás velmi důležitým zdrojem. Plníme, co se od nás požaduje,“ řekl pro USA Today generální ředitel Jack Daniel‘s, Larry Combs. „Jsou to relativně malé záležitosti,“ komentuje žádost o výjimku.

Výroba bourbonu a whiskey v posledních letech stále více zaměstnává americké regulační orgány. Podle americké Rady destilovaných lihovin se mezi lety 2010 a 2016 v USA zvedly prodeje destilátů o 40 procent. V tomto období se počet výrobců jen v Tennessee výrazně zvedl: ze tří na 41.

Výroba whiskey má na životní prostředí velké dopady. Nejviditelnější z nich je „whiskey houba“ z emisí z etanolu ve vzduchu. Mrak z emisí pokrývá budovy či stromy černou látkou připomínající plíseň. V roce 2012 kvůli tomu někteří výrobci destilátů v Kentucky čelili žalobám.

Méně viditelným znečištěním je právě odpadní voda, která ale může mít větší dopady. Zatímco černá plíseň je spíše vizuálním problémem, znečištěná voda může ve vodních tocích poblíž továren ohrožovat životy vodních živočichů. Továrny do vody vypouštějí například etanol, čistící prostředky, organické látky z fermentovaných zrn kukuřice, ale také pevné látky, například uhlí.

„Není to sice vypouštění kadmia nebo olova do vody, která je z hlediska zdraví mnohem závažnější, ale stále se jedná o případ nepopiratelného vlivu na životní prostředí“ míní James Scott, profesor pracovního a environmentálního zdraví na University of Toronto.

Společnosti monitorují vlastní znečišťující látky odběrem vody kolem svých továren a výsledky zasílají státu. Pokud výsledky testů ukazují zvýšení úrovně znečištění než standardy, mohou úředníci zahájit vynucovací opatření.

Zatímco Jack Daniel’s a George Dickel jsou tradičními výrobci destilátů s datem vzniku už v 19. století a s dodržováním limitů na dopad na životní prostředí mají zkušenosti a vytvořily pro ně specializované týmy, nové společnosti, které vznikly v posledních letech, nemají v řadě případů na měření dostatečné vybavení a zkušenosti.

