Nepřípustné subvence pro jádro. Rakousko protestuje proti maďarské elektrárně

Je „špatným signálem Evropské komise v energetické politice, když jsou jako nezávadné klasifikovány subvence pro stavbu jaderných elektráren“, uvedlo rakouské ministerstvo.

Rozšíření elektrárny Paks o další dva reaktory má uskutečnit ruský koncern Rosatom. Maďarský stát chce projekt financovat pomocí ruské půjčky ve výši deseti miliard eur (254 miliard korun).

Evropská komise se loni začátkem března usnesla, že Maďarsko smí dotovat dostavbu své jediné jaderné elektrárny. Rakousko považuje tuto státní pomoc za nepřípustnou. Podle Vídně také rozšíření jaderné elektrárny poškozuje snahy o podporu obnovitelných energií.

V listopadu 2016 Evropská komise zastavila řízení s Maďarskem, které zahájila kvůli skutečnosti, že Budapešť zadala Rosatomu zakázku bez veřejné soutěže. Maďarská vláda prý ale nakonec poskytla dodatečné informace, které pochybnosti komise rozptýlily.

Rakouská antiatomová koncepce

Koalice rakouských lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ) nedávno představila energetickou koncepci, dle níž hodlá z Rakouska udělat průkopníka nových zelených technologií v Evropě. Do roku 2030 by se měla veškerá elektřina v zemi jižního souseda České republiky vyrábět pouze z obnovitelných zdrojů. Zároveň chce však mít možnost ovlivňovat výstavbu jaderných kapacit v dalších zemích.

Emise skleníkových plynů by se měly v Rakousku snížit do roku 2020 o 16 procent oproti roku 2005. K tomu by měla sloužit nová klimatická a energetická koncepce, která by měla být zakotvena v zákoně o ochraně klimatu, předpokládá nová rakouská vláda.

V materiálu se hovoří také o tom, že Rakousko musí přestat využívat elektřinu vyrobenou z uhlí a z jádra. Při jednáních o brexitu chtějí ÖVP a FPÖ revidovat smlouvu Euroatom. Podle rakouských politiků by nová úprava měla finančně zvýhodnit státy, které jádro nevyužívají, případně od jádra chtějí odstoupit. Nová vláda slibuje, že zajistí, aby kontroly v jaderných elektrárnách v jejich sousedství odpovídaly nejmodernějším technologiím a byly do nich zapojeni rakouští odborníci.

Výstavba nových reaktorů v EU by měla být zastavena. Materiál také hovoří o zákazu úložišť jaderného odpadu v blízkosti hranic Rakouska.

