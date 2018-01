Švédská firma Vattenfall, která operuje kromě Švédska i v Německu, Velké Británii, Dánsku, Finsku, Nizozemsku a Polsku, vyhlásila cíl vyrábět nejpozději do roku 2050 elektrickou energii, při jejíž výrobě nevznikají skleníkové plyny.

„Myslíme si, že rok 2050 není dostatečně dobrý, můžeme to dokázat dříve. Chceme být uhlíkově neutrální během jedné generace. To je náš nový cíl,“ prohlásil generální ředitel firmy Magnus Hall. „Až děti, které se dnes rodí, budou mít vlastní děti, chceme mít Vattenfall bez emisí CO2,“ dodal manažer. To by mohlo být mezi lety 2040 až 2045.

Hall šéfuje koncernu čtvrtým rokem, Za tu dobu pátého největšího producenta elektřiny v Evropě výrazně proměnil. Zbavil se uhelných elektráren na východě Německa, které nyní patří českému Energetickému a průmyslovému holdingu (EPH), a sází na obnovitelné zdroje.

Daniel Křetínský věří stále uhlí:

V Severním a Baltském moři vybudoval řadu větrných parků. Ve Švédsku vlastní kromě vodních i jaderné elektrárny. Hall hovoří o jaderné energetice ve Švédsku jako o klíčovém odvětví, které zabezpečí stabilní dodávky elektřiny i v následujících dekádách s tím, jak poroste podíl elektřiny vyrobené zejména větnými turbínami.

„Masivně jsme investovali do modernizace jaderných elektráren Ringhals a Forsmark. Ty jsou nyní kvalifikovány na životnost 60 let,“ citoval jeho slova německý Die Welt. Modernizované reaktory mají sloužit až do 40. let tohoto století.

I když Vattenfall stále vlastní několik uhelných elektráren v Německu a Nizozemsku, hodlá se jich v následujících letech zbavit. Naopak mezi roky 2016 až 2020 koncern investuje pět miliard eur (128 miliard korun) do nových větrných parků.

Jak vypadá budoucnost větrné energie ukazuje nizozemský projekt „Hollandse Kust Zuid“. Do výběrového řízení se přihlásil i Vattenfall. Nově budované větrné parky se budou muset obejít bez dotací.

Švédská firma chce překonat konkurenty (německý EnBW a dánský Ørsted) a v Severním moři už v roce 2021 zrealizovat velký projekt zelené energie bez dotací. „Jsme přesvědčeni, že to dokážeme. Bude to pro nás důležitý milník,“ tvrdí Hall.

