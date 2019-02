Realita v doručovatelské firmě: 16 hodin denně za polovinu minimální mzdy

„Problém s nelegálním zaměstnáváním je velký. V odvětví doručování balíků se etablovaly mafiánské struktury,“ řekl Frank Bsirske, šéf druhé největší odborové organizace v Německu.

Kritizuje to, že kurýrní služby využívají další firmy, jež zaměstnávají nelegální pracovníky z Ukrajiny, Běloruska nebo Moldavska. Ti mají často i falešné cestovní pasy. Platí jim za hodinu 4,5 eura (116 korun), pracovníci pak pracují 12 až 16 hodin denně.

Podle zákona je přitom minimální mzda stanovena v Německu na 9,19 eura (236 korun), německá sociální demokracie ji chce zvýšit na 12 eur (308 korun).

Bsirske upozornil na to, že problém s nelegálními pracovníky v logistice narůstá s tím, jak roste poptávka po kurýrních službách. Řešením by bylo zavést odpovědnost firem i za praktiky subdodavatelů. Také by se měla zavést anonymní linka, na které by lidé mohli upozorňovat na porušování zákona vyplácením nižší než minimální mzdy. Za kontrolu je zodpovědné německé ministerstvo financí.

Blamáž Londýna: miliardový větrný park měl zaměstnat Skoty, staví ho levně Rusové

Samotné firmy slova o mafiánských praktikách důrazně odmítly. Druhá největší kurýrní služba v Německu Hermes tvrdí, že všichni její smluvní partneři dodržují zákonné požadavky. V tomto roce chce firma zvýšit minimální mzdu z 9,5 na 10 eur (257 korun).

Společnost DHL, která je největší firmou v sektoru, tvrdí, že 98 procent všech dodávek balíků vykonávají vlastní zaměstnanci. Ale i subdodavatelé musí dodržovat zákon včetně výplaty minimální mzdy, zdůraznila mluvčí společnosti. Logistické firmy bojují s nedostatkem řidičů. Loni si na to stěžoval ředitel firmy Hermes Olaf Schabirosky.

Dále čtěte:

Švédský autonomní kamion Einride čekají první testy Vyzkouší ho Lidl i DB Schenker