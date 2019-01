Pivní ráj: Němci obdivně sledují boom pivovarů v Česku

Malý pivovar v obci Chříč v okrese Plzeň-sever se dvěma stovkami obyvatel nedaleko Berounky je jedním ze 440 malých pivovarů, které v České republice v posledních letech vznikly. Chříčský Pazdrát je lákadlem nejen pro turisty, kteří sem zavítají. Na dvůr místního pivovaru si pro pivo chodí i místní. Vznikl v roce 2015 a Pazdrát se prodává i na mnoha místech v Praze. Pivovar je výjimečný v tom, že ve varně se topí dřevem, a varny jsou replikami ze 30. let minulého století.

Vaření piva tu obnovila společnost Propolis, která propaguje také zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Kromě štípání dřeva a lahvování tu lidé z domova v Zavidově krmí prasata pivovarským mlátem, které vzniká při výrobě piva.

Pivovar zaujal i německý deník Süddeutsche Zeitung, který o Čechách a Moravě píše jako o ráji pro vaření piva.

Pivovar na 20 tisíc obyvatel ČR

S počtem 440 minipivovarů se území České republiky dostává daleko před Německo v počtu pivovarů na počet obyvatel. V Německu připadá pivovar na více než 50 tisíc obyvatel, v Česku to je 20 tisíc. A v následujících dekádě se rozdíl může ještě zvětšit. Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň odhaduje, že do deseti let může být na území České republiky až tisícovka minipivovarů.

„Zbrzdit jejich rozvoj by mohla nepříznivá ekonomická situace v ČR a přílišné restrikce alkoholických nápojů ze strany státu. Vloni jich bylo více než dost - kontrolní hlášení, EET, zákaz kouření atd. A další se chystají - omezení reklamy na alkohol,“ uvedl pro Euro.cz Šuráň.

Více než tisíc pivovarů by znamenalo dostat se na počet, který tu byl za Rakousko-Uherska před 130 lety.

Většinou se totiž jedná o obnovení značky pivovaru, který už v minulosti v dané lokalitě stál a pivo vařil. Například v Chříči se pivo vařilo od roku 1567. Minipivovary ročně uvaří 400 tisíc hektolitrů piva a mají tržní podíl jen dvě procenta.

Trh ovládá několik největších pivovarnických skupin. Největší Pilsner Urquell vyrobí ročně 11 milionů hektolitrů piva, sedmdesát procent produkce exportuje. Do Německa se z ČR vyveze milion hektolitrů piva, opačným směrem to je jen 40 tisíc hektolitrů.

Češi jsou největší pijáci piva na světě V roce 2017 klesl počet vypitých piv na hlavu v ČR na 138 litrů, uvedl loni Český svaz pivovarů a sladoven. Je to nejméně za posledních 50 let, ale stále nejvíce na světě.



Podle žebříčku, který sestavuje japonský pivovar Kirin, v roce 2016 Češi vypili 143 litrů piva na osobu za rok. Na druhém místě byla Namibie se 108 litry, třetí Rakousko se 106 litry piva, Německo bylo na čtvrtém místě se 104 litry.





Související články: