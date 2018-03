Největší prodejce mobilů ve východní Evropě Vacek: Do tří let smartphony skončí

Poslední vývoj v tuzemsku Vacka nutí k úvahám, zda tady zůstat. „Pokud v Česku bude pokračovat to, co se nyní v politice děje s referendem o Evropské unii, tak odsud dříve nebo později budeme donuceni odejít. Pro náš úspěch potřebujeme otevřené Česko,“ říká v rozhovoru pro týdeník Euro.

Prodáváte telefony ve velkém. Je to pro vás jen zboží, nebo jste do mobilů nadšenec?

Nejsem geek a technicky je neumím ani moc ovládat. Na druhé straně nemám počítač, takže spoléhám na telefon ve všem.

Jak často ho měníte?

Asi jednou za šest měsíců. Celkem zastupujeme čtyři značky Nokia, Cat, Honor a Doro. Cat je pro použití při outdoorových aktivitách, tu používám, když jedu na hory, Doro je pro seniory, ale senior naštěstí ještě nejsem, takže ji nepoužívám. Honor je spíše pro mileniály, což už také nejsem, takže nejbližší je mi Nokia.

Jak jste si těch dvaadvacet zemí, kde prodáváte telefony, vybral?

Jsme vlastně mezi Ruskem a Německem. Rakousko je nejvíc na západ a Ukrajina je nejvíc na východ. Na severu je to Estonsko a na jihu Kypr. Má to jednoduchý důvod. Německo je tak velký trh, že tam mají všechny globální značky vlastní lidi, vlastní zastoupení. Musejí tam zapíchnout svou vlajku. Rusko má 145 milionů lidí, je centrem Eurasie, je na něho navázán celní unií například Kyrgyzstán či Bělorusko.

Zbyla vám tedy nika mezi mocnostmi?

Ano. A ta nejsložitější. Navíc s tím, jak se ekonomické centrum světa přesouvá do Asie, ocitá se východní Evropa čím dál víc na okraji zájmu. Tím spíš potřebují globální značky někoho, jako jsme my, kdo jim tyto země šmahem vyřeší.

Na základě čeho říkáte, že se centrum světa přesune do Asie. Podle zkušeností s Číňany, které zastupujete?

Říkám to jednak proto, jak se vyvíjí růst HDP po světě, a jednak na základě prodejních statistik telefonů. Když jsem v roce 2007 začal prodávat smartphony HTC, Evropa tvořila 25 procent světového prodeje chytrých telefonů. Dnes je to asi osm procent. Díky globalizaci se střední třída v Asii dostala z chudoby a všichni si kupují telefony. Telefon už dnes není nic extra, je cenově velmi dostupný. Dnes je to tedy o tom, kde kolik je lidí, nikoli kdo vydělává víc peněz. V prodeji telefonů je vývoj rychlejší a dramatičtější, než je vidět na vývoji růstu HDP, protože elektronika hodně zlevnila. Přesun těžiště do Asie trval vlastně jen deset let.

Prodáváte čtyři značky telefonů. Co chystáte dál?

V mobilních telefonech jsou už jen dvě globální značky, které chybějí na evropském trhu, ale jsou opravdu poslední, na kterých se dá vydělat. Oppo a Vivo mají stejného majitele, ale jsou rozdělené. Když se řekne Oppo, je to dobrý foťák. Vivo je dobré audio. O nich ale my neuvažujeme. Určitě totiž přijde technologická disrupce. Vše směřuje k roku 2020. Do té doby budeme prodávat telefony, objemy prodejů zřejmě porostou. Je to našlápnuté, takže se brzy podíváme na úroveň tří milionů telefonů. Jsme jasná jednička ve východní Evropě, prodáme deset procent všech telefonů. V roce 2020 se pak stane něco, ale ještě nevíme co.

