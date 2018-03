Prodeje telefonů klesají, Buffett ale sází na závislost „jablíčkářů“

Warren Buffett věří firmě z kalifornského Cupertina natolik, že v loňském roce nakupoval nejvíce akcií výrobce iPhonů. Nejvíce na firmě, kterou proslavil Steve Jobs, věří silné značce, na které je velké množství zákazníků doslova závislé. O technických aspektech výrobků firmy, která má v logu nakousnuté jablko odrůdy McIntosh, „věštec z Omahy“ nehovoří.

Buffettovi se na Applu nejvíce líbí, že jeho zákazníci nepřebíhají ke konkurenci. „Apple má neuvěřitelně silný firemní ekosystém. Lidé jsou velmi, velmi navázaní, psychologicky i mentálně, na jeho produkty. iPhone je velmi lepkavý výrobek,“ řekl Buffett pro televizi CNBC.

Proslulá reklama na osobní počítač Macintosh z roku 1984 od režiséra Ridleyho Scotta:

Míru udržení uživatelů telefonů iPhone podle banky Morgan Stanley má firma Apple na 92 procentech, Samsung se pohybuje na 77 procentech.

Firma Apple se tak dostala v rámci portfolia Bershire Hathaway na druhé místo. Akcie, které Buffett drží, mají podle tržní kapitalizace hodnotu 28,2 miliardy dolarů. Před výrobcem počítačů a telefonů je pouze banka Wells Fargo. Buffett začal nakupovat akcie technologické firmy v roce 2016.

Zatímco si v posledních dvou letech Buffett oblíbil akcie Apple, zbavoval se akcií jeho rivala z 80. let, firmy IBM.

V jakých firmách drží Warren Buffett největší podíly (podle tržní kapitalizace v mld. USD): Firma Hodnota akcií podle tržní kapitalizace Procento akcií firmy Wells Fargo 29,3 9,9 Apple 28,2 3,3 Bank of America 20,7 6,8 Coca-Cola 18,4 9,4 American Express 15,1 17,6

Zdroj: Výroční dopis akcionářům Bershire Hathaway za rok 2017

Společnost, kterou nyní vede Tim Cook, je ze 70 procent závislá na prodejích telefonů iPhone. To by mohlo být v delším časovém horizontu problémem.

Začátek konce éry chytrých telefonů?

Analytická firma Gartner totiž během barcelonského veletrhu Mobile World Congress (MWC) uvedla, že prvně v historii (segment Gartner sleduje od roku 2004) poslední čtvrtletí roku 2017 prodeje chytrých telefonů nerostly. V období před Vánoci prodeje meziročně klesly o 5,6 procenta na 408 milionů zařízení. O rok dříve to bylo 432 milionů telefonů. Začíná se hovořit o konci éry chytrých telefonů. V blízké budoucnosti mohou hrát nové modely telefonů vedlejší roli.

Největší přešlapy firmy Apple:

„Nebude to zítra, ale možná za deset let. Mobilní telefon bude v mnoha oblastech nahrazen, o tom jsem přesvědčena. Nebudeme orientovat svůj život na chytrý telefon, jak to děláme nyní,“ prohlásila šéfka německé firmy Deutsche Telecom (v ČR provozuje dceřinou firmu T-Mobile Czech Republic) pro technologie a inovace Claudia Nematová.

Výrobci telefonů dosud těží z toho, že si mnoho lidí pořizuje stále dražší modely, proto tržby rostou. V Německu lidé za chytrý telefon v roce 2016 v průměru utratili 386 eur, loni to bylo 419 eur, letos by to mělo být 426 eur, uvedla německá asociace pro telekomunikace a nová média Bitkom.

Mladí lidé (18 až 26) let se na přístroj podívají v průměru 56krát za den, důchodci 9krát za den. Odyt chytrých telefonů nemůže růst donekonečna, prohlásil Andreas Gentner z německé pobočky poradenské firmy Deloitte. Telefonům v následujících letech bude stále více konkurovat umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita, kterou budou lidé konzumovat přes jiné přístroje, než je chytrý telefon.

