První mobil odolný proti špiónům: Katim z arabských emirátů

Firma DarkMatter z Abú Zabí, která se zaměřuje na počítačovou bezpečnost, představila v Barceloně na veletrhu mobilní techniky MWC údajně nejbezpečnější mobilní telefon na světě, který lze na trhu koupit. Její chytrý mobilní telefon Katim má 5,2palcový displej a vysokou úroveň šifrování. Obsahuje operační systém Android. Firma ze Spojených arabských emirátů koncept telefonu představila loni, nyní je k dispozici na trhu.

Telefon má funkci „shield mode“, která má zabránit případnému sledování agenty zpravodajských agentur nebo hackery. Odpojí napájení mikrofonu a fotoaparátu na zařízení, takže vaši konverzaci nemůže nikdo poslouchat přes vaše zařízení.

„Pokud chcete vést bezpečnou schůzku nebo důvěrné obchodní jednání, na kterém se uzavře tajná dohoda, nebo jste úředník vlády a máte utajované jednání, vždy se najdou lidé, kteří mobilní telefon raději odkládají při vstupu do místnosti,“ vysvětlil ředitel společnosti DarkMatter Faisal al-Bannaí televizi CNBC, proč firma nabízí tento telefon.

„Je to proto, že nemůžete nikomu věřit. Že nějaká superagentura nebude schopná zapnout mikrofon na vašem telefonu, když sedíte na jednání,“ dodal.

Tlačítko špioni neposunou

Firma podle něj telefon Katim (arabštině ticho) od počátku vyvíjela jako produkt, který má vysokou úroveň zabezpečení. Režim proti odposlouchávání se aktivuje tlačítkem na boku telefonu. „Tlačítko odpojí napájení mikrofonu a fotoaparátu. Takže pokud se fyzicky tlačítko neposune do původní polohy, neexistuje způsob, jak mikrofon zapnout a poslouchat, co říkáte,“ zdůraznil podnikatel z emirátů.

Připomíná se možný únik osobní údajů a špehování přes mikrofon nebo kameru na mobilních zařízeních. U zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga v roce 2016 vyšlo najevo, že si sám na svém notebooku přelepil páskou kameru i mikrofon, aby jeho konverzaci nemohl někdo nahrávat.

„Myslím, že toto opatření je rozumné. Zpravodajské služby nebo online zločinci by mohli mít zájem zaútočit na jeho miliardy (dolarů). Není pochyb o spoustě hackerů, kteří by takto vysoko postavenou osobu chtěli sledovat jen pro zábavu,“ řekl tehdy deníku New York Times bezpečnostní expert Graham Cluley.

Agentura Asociated Press před měsícem uvedla, že společnost DarkMatter spolupracuje na vývoji svých produktů také s bývalými bezpečnostními experty západních zpravodajských agentur. Najímá si například bývalé pracovníky americké zpravodajské služby CIA nebo agentury pro národní bezpečnost NSA. Jedním z jejich klientů je například policie v Dubaji.

Faisal al-Bannaí založil firmu v roce 2015, loni měla obrat už 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun), o rok dříve to bylo 200 milionů. Sám tvrdí, že v oblasti Blízkého východu je úroveň kybernetického zabezpečení zoufalá, pouze s jednou výjimkou. Tím je Izrael. Samotnou firmu DarkMatter obviňují aktivisté z toho, že porušuje lidská práva a pro místní vládu sleduje nepohodlné osoby.

