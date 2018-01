Stanovení limitů cukru, tuku a soli by mělo vést ke zdravější populaci. Německá sociální demokracie SPD vedená Martinem Schulzem by ráda taková opatření prosadila, pokud má zasednout ve velké koalici s unií křesťanských stran CDU/CSU Angely Merkelové a Horsta Seehofera.

Receptury potravinářských firem by se měly podle toho změnit. Pokud by to nešlo po dobrém, musela by přijít legislativní úprava. „Zdraví musí mít přednost před ekonomickými zájmy,“ tvrdí odbornice na výživu z SPD Ursula Schulteová.

Zástupcům potravinářského průmyslu se regulace v tomto směru nezamlouvá. „Časem budeme mít v Německu jednotnou čokoládu, jednotné sušenky a jednotné bonbóny,“ postěžoval si člen představenstva německé asociace cukrářského průmyslu BDSI Bastian Fassin.

„Není to nic jiného, než obnovení NDR,“ dodal k „hororovému scénáři“ socialistů šéf firmy vyrábějící ovocné želé Katjes Fassin na největším veletrhu sladkostí v Kolíně nad Rýnem, který se koná právě v těchto dnech (28-31. ledna).

BDSI varuje před omezením chuťové různorodosti potravin i omezení výběru pro spotřebitele. Navíc by potraviny mohly zdražit, pokud by musely splňovat přísné normy pro podíl cukrů, tuků a soli.

„Politické strany věří lidem, že se zorientují v jejich volebních programech. Nevěří jim ale v tom, že si v obchodě dokážou vybrat správné sušenky,“ zlobí se Fassin. Pokud potraviny budou muset obsahovat méně cukru, tuku a soli, budou výrazně dražší.

Výrobní náklady by se při změně receptur mohly zvýšit na dvojnásobek, varují zástupci cukrářského průmyslu. Nahradit cukr a máslo není úplně jednoduché. U výrobků které se pečou, nestačí přidat jen umělá sladidla, ale také výtažky z pšenice nebo kukuřice. Změní se také chuť výrobků. „Vzniká otázka, zda to spotřebitel přijme,“ dodal podnikatel.

Výrobci se přesto snaží receptury měnit. Haribo nabízí „light“ variantu gumových medvídků, ve kterých je o 30 procent méně cukru. Firma Liebnitz vyrábí také máslové sušenky s menším podílem tuků i cukru. Podíl na trhu potravin těchto „zdravějších“ variant cukrovinek je ale minimální, uvedl ředitel německé obchodní asociace Stefan Genth.

Výzkum nových receptur je v potravinářském průmyslu finančně i časové náročný. Americká společnosti Heinz například už deset let pracuje na nové receptuře kečupu, který bude obsahovat o 30 procent méně cukru.

Náklady na vývoj nových potravin nakonec stejně zaplatí spotřebitel, zdůraznil šéf německého sdružení potravinářského průmyslu Christoph Minhoff. Varoval také před tím, že spotřebitelé mohou snahu vlády, aby lidé jedli zdravěji, obejít. Ve Velké Británii stoupla poptávka po soleném másle poté, co chléb začal obsahovat méně soli.

