Nedopalky extrémně zatěžují města i přírodu. Úklid mají zaplatit tabákové koncerny

V aktuálním tažení proti zdrojům plastového odpadu se nejvíce mediální pozornosti dostalo tyčinkám do uší či brčkům, zatímco tabákový průmysl stál v ústraní. Nedopalky jsou přitom dlouhodobě největším jednotlivým plastovým zdrojem znečištění pláží. Tento fakt vyvolal ve Spojených státech debatu na téma možného zákazu výroby cigaret s filtrem, protože nad jeho přínosem pro zdraví kuřáků se stejně polemizuje.

Evropská unie se zatím vydala jinou cestou – chce přinutit tabákové koncerny, aby se finančně podílely na úklidu zbytků své produkce. Směrnice o eliminaci plastového odpadu, kterou včera formálně schválila Rada EU, přenáší náklady na úklid na výrobce cigaret na základě rozšířené odpovědnosti výrobce. Do národních legislativ by se směrnice měla prosadit do dvou let.

„S novou směrnicí EU máme konečně silnější nástroj k tomu přivést tabákový průmysl k zodpovědnosti,“ řekla německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová německému deníku Bild. Výrobci by se tak museli finančně podílet na úklidu parků či pláží. „Považuji to za spravedlivější, než aby to platili všichni daňoví poplatníci,“ dodala ministryně.

Producenti cigaret musejí svou odpovědnost výrobce přijmout z toho důvodu, že cigaretové filtry obsahují plast. Evropský parlament schválil směrnici o boji proti plastovému odpadu již na konci března. Kromě tabákových koncernů postihuje rovněž výrobce nafukovacích balónků a zavádí zákaz jednorázového plastového nádobí či vatových tyčinek.

Pohození nedopalku je v řadě evropských měst postihováno jako znečištění veřejného prostranství poměrně vysokými pokutami. Radnice opatření vesměs přijaly po zavedení zákazu kouření v restauracích, po němž se obávaly zvýšeného výskytu „špačků“ na chodnících a ulicích v blízkosti pohostinských zařízení. To je i případ Prahy, kde městští strážnici řeší tisíce takových případů ročně a rozdají při nich stovky pokut.

I když by se podařilo zabránit živelnému pohazování nedopalků, otázkou zůstává, co s nimi. Recyklace je zatím v plenkách. Zajímavé nápady se ale objevily – třeba americká firma Terra Cycle motivuje kuřáky, aby jí nedopalky zasílali. Použité filtry poté vystaví gama záření, a zbaví je tak znečištění. Poté hmotu roztaví a vyrobí z nich pelety, které po smíchání s dalšími materiály vytvoří pevný plast pro různé využití. V New Orleans pak Terra Cycle instalovala vlastní popelníky, díky nimž ve městě kleslo množství cigaretového odpadu o 13 procent.

