Německo přestalo vyvážet plasty do Asie, chce to nařídit i ostatním

Evropa má být zodpovědná za vlastní recyklaci plastů a nezaplavovat těmito odpadky asijské země, tvrdí ministryně Svenja Schulzeová. Podpořila návrh norské vlády, podle které je třeba zakázat vývoz netříděného plastového odpadu, často kontaminovaného, z 36 vyspělých zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) do méně ekonomicky rozvinutých zemí.

Jen Německo loni vyvezlo do Malajsie 100 tisíc tun plastů, což je asi desetina plastového odpadu, který se v zemi vyprodukuje. V menší míře také do Thajska, Indonésie a Vietnamu. Dosud může být plast volně obchodován na celém světě, i když například Čína nebo Indie jeho dovoz už zakázaly.

Ekologické organizace upozorňují, že se plastový odpad, částečně také ilegálně dovezený, hromadí v chudších zemích, které samy nemají kapacity pro recyklaci. Často je spalován a zamořuje okolní vzduch, půdu i vodu, napsal deník Süddeutsche Zeitung.

Německá ministryně je přesvědčena, že evropské země by si měly samy plastový odpad zpracovat. „Skutečnost, že plastový odpad z Německa znečišťuje země, jako je Malajsie, je neudržitelná,“ zlobí se politička SPD. Německá vláda tvrdí, že exportovaný odpad pochází hlavně z průmyslu, ale částečně i z odpadu domácností. Pro asijské země se stává velkou ekologickou zátěží.

Západní země často vyvážejí směsi, které se obtížně recyklují nebo je jejich recyklace drahá. I když je export plastového odpadu legální, mělo by jít o odpad vytříděný a vhodný k recyklaci. V praxi je ovšem kontaminovaný dalšími nebezpečnými látkami. Tomu by měly zamezit přísnější kontroly. Německo společně s Norskem navrhují, aby smíšené a kontaminované plastové odpady spadaly do zvláštní skupiny se zákazem vývozu mimo země OECD.

Podpisem Basilejské úmluvy, která upravuje nakládání z nebezpečnými odpady a podepsalo ji 187 zemí, se signatáři zavázali k tomu, že odpad v cílových zemích nebude ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí.

Čína zakázala dovoz plastového odpadu v roce 2018, letos totéž učinila Indii, kde opatření vstoupí v platnost na konci srpna. Miliardová země argumentuje tím, že nemá dostatečné kapacity na recyklaci plastů. Thajsko i Vietnam už oznámily, že dovoz tohoto odpadu omezí.

