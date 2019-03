Nátlak na starosty: firmy spjaté se zkrachovalým dodavatelem elektřiny požadují po obcích statisíce

Několik takových dopisů, které obcím odeslala právní zástupkyně firmy Energie Pro Valerie Vodičková, má redakce webu Euro.cz k dispozici. Například po městu Zubří požaduje Energie Pro úhradu smluvní pokuty ve výši 736 tisíc korun, po obci Petrohrad 141 tisíc.

Od jednotné verze dopisů se liší ten, který dostala obec Pavlovice u Kojetína. Náhradu údajné škody ve výši 62 tisíc korun prý dodavatel energie nebude požadovat v případě, že obec uzavře smlouvu o odběru elektřiny s firmou Free for You – tedy s dalším „pohrobkem“ zkrachovalé Energie pod kontrolou.

Obě nástupnické firmy však zatím moc úspěšné nejsou. Jak uvádí správce energetického trhu OTE ČR, firma Energie Pro aktuálně dodává elektřinu jen do 211 odběrných míst a Free for You do 293 míst. V případě plynu se jedná o podobná čísla. Pro srovnání: Energie pod kontrolou měla řádově tisíce odběrných míst.

Společnost Energie pod kontrolou (EPK) spustila v roce 2014 kampaň a nabízela poradenství a dodávky levnějších energií pro obce a menší města. Na přelomu let 2016 a 2017 však tato společnost zkrachovala. Zůstaly po ní dluhy za 162,4 milionu korun. Hlavním poškozeným byl Amper Market, který EPK dodávat elektřinu; přišel o 89,7 milionu korun. Věřitelů je celkem 464, většinou se jedná o obce a základní školy, kterým EPK nevrátila zálohy nebo přeplatky za energie.

Kauza má i politický rozměr. Před komunálními volbami v roce 2014 společnost EPK doporučovaly špičky KDU-ČSL včetně stranického předsedy Pavla Bělobrádka. Jak v únoru uvedl web Českého rozhlasu, státní zastupitelství obžalovalo ředitele EPK Davida Tejmla. Hrozí mu až osm let za mřížemi.

