Brněnská energetická skupina Geen spustila vodní elektrárnu v Gruzii

„Při výstavbě jsme museli řešit mnoho specifických problémů spojených mimo jiné s obtížně prostupným terénem a zároveň striktními zásadami ochrany životního prostředí. Museli jsme například přivést vodu dvoukilometrovým potrubím ukrytým ve skalnatém podloží či zřídit speciální průchod pro ryby,“ uvedl výkonný ředitel Geen Development Pavel Petlák.

Skupina Geen uskutečnila projekt v Gruzii samostatně od návrhu až po financování. Jonouli 1 je první z plánovaného komplexu vodních elektráren s celkovým výkonem 40 megawattů a investicemi přesahujícími 1,3 miliardy korun. S výrobní kapacitou devět milionů kilowatthodin ročně zvládne dodávat elektřinu 3000 domácností.

V oblasti Kavkazu Geen plánuje další vodní elektrárnu Jonouli 2, která by měla mít výkon 34 megawattů a stát bude víc než miliardu korun. Ekonomická návratnost soustavy by měla být přibližně sedm let.

Skupina zvažuje také akvizice dalších vodních elektráren v oblasti a následně vybudování distribuční sítě. Tím by své aktivity doplnila o obchod s vyrobenou elektřinou.

„Gruzie patří k zajímavým regionům vzhledem k velkému hydropotenciálu, stabilnímu podnikatelskému prostředí a proevropsky orientované vládě. Navíc v nejbližší době očekáváme liberalizaci trhu s energií, což otevírá další možnosti pro naše nové aktivity. Na dodávkách a pracích se podílejí primárně čeští a gruzínští dodavatelé,“ uvedl generální ředitel holdingu Geen Aleš Mokrý.

Geen Holding je investiční a inženýrskou společností, která obchoduje a podniká v energetice od roku 2009, a to především v Evropě, na Blízkém východě a v Asii. Skupina se zaměřuje na vodní, větrné a fotovoltaické elektrárny i výrobu energie z dalších zdrojů, jako je biomasa.

