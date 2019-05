Napaden piráty: Pražská plynárenská se stala politickým bojištěm, říká její šéf Janeček

O Pražská plynárenské se v posledních týdnech mluví hlavně v souvislosti s politickými šarvátkami, které štěpí koalici na pražském magistrátu. Zatímco s TOP 09 má předseda představenstva Pražská plynárenské Pavel Janeček dobré vztahy, komunikace s Piráty drhne. Firmě se přitom daří, jen za loňský rok vytvořila konsolidovaný čistý zisk 948 milionů korun a pravidelně vyplácí dividendy do městské kasy. Na trhu s plynem je druhým nejsilnějším hráčem – větší tržní podíl má pouze innogy – a postupně expanduje na trhu dodávek elektrické energie.

„Napětí nám přidělává starosti a poškozuje nás. Padla kvůli němu třeba akvizice firmy Revis,“ postěžoval si Janeček v rozhovoru pro týdeník Euro.

O Pražské plynárenské se v posledních týdnech hovoří poměrně často. Ale není to zrovna pozitivní publicita…

Především mě mrzí, že se o Pražské plynárenské nemluví v dobrém. Pražská plynárenská by přitom mohla sloužit jako důkaz, že při správné volbě managementu je město schopno úspěšně podnikat. Náš tým to prokázal. Zvedli jsme zisk více než trojnásobně navzdory tomu, že koncové ceny pro zákazníky v průměru klesly o 35 procent. Do městské kasy přitéká více peněz na dividendách.

Vedení Prahy přesto není s něčím spokojeno. S čím?

To, co se dnes odehrává, je čistě politický boj, který já jako najatý manažer nemůžu komentovat. Městem vlastněné společnosti by se měly chovat tržně. Politici by měli hlídat výsledky a investice, ale pokud jsou spokojeni, neměli by zasahovat do personálií. Místo toho se vede boj o to, zda mají být zástupci zaměstnanců v dozorčí radě.

Mají tam být? Podle nového znění zákona o obchodních korporacích tam být nemusejí, limit je nově nastaven až na 500 zaměstnanců.

Nemusejí tam být. Ale v energetických společnostech, jako jsou Pražská plynárenská nebo ČEZ, mají své neopominutelné místo. Jsou určitou ochranou před politizací společnosti. Právě to se teď děje. Pražská plynárenská se stala bojištěm, což nepomáhá rozvoji společnosti. Samotná firma má sice méně než 500 zaměstnanců, ale spolu s dceřinými společnostmi jich má celkem 900.

