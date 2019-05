Drahé bankroty dodavatelů energií. Velké koncerny přicházejí o stovky milionů korun

Vysoké napětí, ilustrační foto Autor: Martin Pinkas/Euro

Krach některých menších dodavatelů elektřiny a plynu přinese stamilionové ztráty dalším účastníkům trhu. Hlavně provozovatelům rozvodných sítí. Jen společnost ČEZ Distribuce eviduje u zbankrotovaných firem Česká energie, Enwox Energy a One Energy & One Mobile neuhrazené pohledávky za 407 milionů korun. Oznámil to ČEZ ve výroční zprávě za loňský rok.