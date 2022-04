Na vlně růstu. Slovenský Luigi’s Box opět zdvojnásobil tržby, se svým chytrým vyhledávačem se chce vydat i do dalších koutů Evropy

Slovenská firma Luigi’s Box má za sebou další úspěšný rok. Její opakované roční tržby dosáhly hranice 2,2 milionu eur, tedy zhruba dvojnásobku čísel, jakými se mohla chlubit předloni

Společnost, jež na trhu působí od roku 2016, stojí za vývojem inteligentního vyhledávače pro e-shopy, který zvyšuje pravděpodobnost konverze

Vedle Slovenska je Luigi’s Box rovněž aktivní v Česku, Německu i Polsku. V brzké budoucnosti se chce vydat také do dalších zemí Starého kontinentu

Dobrý nápad se prodává sám. Své o tom vědí i v původně slovenské firmě Luigi’s Box, která se zabývá vývojem inteligentního nástroje sloužícího k optimalizaci vyhledávání a doporučování produktů v sektoru e-commerce.

Že je něčím podobným internetový obchod vybaven, zákazník nepozná, pro majitele e-shopu ale může být jeho přínos nedocenitelný. Pomáhá totiž zvyšovat pravděpodobnost, že si u něj spotřebitel skutečně něco koupí, a to tak, že mu pomocí umělé inteligence nabízí na základě jeho ,interakcí‘ relevantní produkty, jež by mohly vést až ke konverzi. Zjednodušeně řečeno.

Společnost založilo trio podnikatelů ve složení Gejza Nagy, Tomáš Kramár a Michal Barla. Stalo se tak v roce 2016. Od té doby si firma stihla vybudovat poměrně zvučné jméno napříč celým segmentem. Pyšní se více než dvěma tisícovkami zákazníků, mezi něž patří například mobilní operátor O2, prodejce elektroniky NAY (v Česku působí pod značkou Electro World) či Košík.cz a Zoot. Další přitom rychle přibývají.

Nárůst firemní klientely má pochopitelně pozitivní dopad i na samotné finanční výsledky slovenského startupu. Luigi’s Box si již potřetí v řadě dokázal udržet stabilní růst takzvaných opakovaných ročních tržeb (ARR). Ty se v rámci loňských 12 kalendářních měsíců vyšplhaly na úroveň 2,2 milionu eur (necelých 54 milionů korun).

„Loňský rok pro nás představoval důležitý milník,“ nechal se slyšet Nagy. „Validovali jsme si úspěšnost našich produktů i u velkých klientů, meziročně nám vzrostl počet platící klientely o přibližně 85 procent. Zejména jsme si ale úspěšně udrželi dvojnásobný růst, stejně jako v předchozích dvou letech,“ dodal s tím, že v nastoleném tempu chce pokračovat, a proto by letos rád společně s kolegy překonal hranici pěti milionů eur.

Vzhůru do Evropy

Vedle opětovného navýšení objemu tržeb na dvojnásobek má vedení slovenské firmy přirozeně i řadu dalších ambiciózních plánů. Ty se týkají například dodatečné expanze. V současnosti působí Luigi’s Box v Česku, Německu i Polsku, výhledově ovšem plánuje vyrazit též do ostatních koutů Evropy.

K naplnění těchto cílů má firmě pomoci nová, blíže nespecifikovaná investice, kterou by měla získat ke konci letošního roku. Díky ní si bude moci dovolit rozšířit se i po personální stránce. „Lidi každopádně nabíráme průběžně, aktuálně máme otevřeno kolem deseti pozic obchodního i technického rázu,“ zdůraznil Kramár, podle kterého je nyní v týmu 32 pracovníků, tedy téměř dvakrát tolik co před rokem.

Skoro by se chtělo říct, že jinačím tempem než právě tím dvojnásobným vlastně ani Luigi’s Box růst neumí. Proporcionálně k navýšení opakovaných ročních tržeb a počtu zaměstnanců se totiž rozrostla i jeho klientská základna. Nových zákazníků ve srovnání s loňskem přibyla celá tisícovka.

Vyhledávání hlasem i pomocí obrázků

Rozšiřování seznamu klientů je samo o sobě pro společnost vždy pozitivním signálem, nedošlo by k němu ale, pakliže by firma svůj produkt neustále nevylepšovala. A v případě slovenského startupu, respektive jeho chytrého vyhledávače, by se takových úprav našlo hned několik.

„Novinkou bylo například zjednodušení integrace pro některé e-shopové platformy jako Shoptet, kde je implementace našeho nástroje otázkou jediného kliknutí,“ podotkl Kramár a doplnil: „Letos plánujeme vylepšit několik inovativních modulů – vyhledávání produktů hlasem nebo pomocí obrázků, zlepšit automatizaci procesů a přehlednost dashboardu.“

Až 40 procent dotazů přijde vniveč

Myšlenka, na níž zakladatelé Luigi’s Boxu celý svůj byznys postavili, je založena na předpokladu toho, že většina zákazníků při návštěvě e-shopu dobře ví, co si v daném obchodě chce koupit. Aby zboží našli, využijí služeb vyhledávače. Někdy se však stane, že dojde například ke zkomolení názvu produktu, kvůli čemuž je požadované zboží nedohledatelné, ačkoliv jej obchod ve skutečnosti doopravdy nabízí. A právě tyto neduhy se nástroj vyvinutý slovenskou společností snaží odstranit.

Dle interních dat firmy skončí vinou nedostatečné optimalizace e-shopového vyhledávače v ojedinělých případech bez výsledků až 40 procent dotazů. Při správném nastavení se však tento podíl může snížit třeba na pouhé jedno až pět procent. Vliv na prodej každopádně může mít i to, zda vyhledávač umí seřadit výsledky produktů nejen podle relevance k hledané frázi, ale jestli dokáže zohlednit rovněž aktuální trendy či předchozí preference zákazníka.