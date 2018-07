Norsko má být výkladní skříní pro masové používání automobilů na elektrický pohon. Díky štědré podpoře norské vlády se v této zemi bohaté na zemní plyn a ropu (z exportu může dotovat elektromobily) prodává každé druhé nové auto s elektromotorem. Americké automobilce Tesla se v Norsku daří, loni prodala 8500 vozů, o rok dříve to bylo 3600 vozů. V přepočtu na obyvatele je Norsko pro Teslu nejsilnějším trhem.

Průkopník elektromobilů ale dlouhodobě bojuje s tím, aby zvýšil produkci svého Modelu 3, který je o polovinu levnější než luxusní Model S a SUV Model X. O finančních problémech firmy pak svědčí to, že napsala svým dodavatelům, aby jí pomohli s peněžním tokem a vrátili jí zpět část již vyplacených peněz.

Tesla po prvním kvartále tohoto roku prohloubila čistou ztrátu na 785 milionů dolarů. O rok dříve to bylo 397 milionů dolarů. Akcie Tesly od začátku roku poklesly o 8 procent.

Vývoj akcií firmy Tesla za poslední rok:

Aby toho nebylo málo, na norském trhu se ukazuje, že nemá dostatečné kapacity pro servis svých vozů. Přitom zde působí od roku 2013. Server Electrek uvedl, že v Norsku je celkem registrováno 26 tisíc vozů Tesla na něž připadá 11 servisů. Část zákazníků si stěžuje na dlouhé čekací doby oprav.

Například Aart-Jan van Wijngaarden vlastní Model S. Protože nebydlí v blízkosti servisu, drobnější závady vozu zatím neřešil. Za automechaniky byl donucen přijet až v době, když začal mít problémy s nabíjením. Tuto závadu mu sice opravili, ale vyřešení poruch se střešním oknem nebo klimatizací bylo odloženo na neurčito. Jeho snaha „dostat“ auto do servisu už trvá několik měsíců.

Podobnou zkušenost má i Tor Harvard Wiig. V únoru měl drobnou kolizi se svým vozem Model S. Představoval si, že oprava zabere servisu maximálně dva týdny. Po pěti měsících ale stále čeká na opravu, servis nemá k dispozici potřebné náhradní díly. Uvažuje o tom, že dva roky staré auto prodá. „Nikdy bych si nemyslel, že taková drobnost bude trvat tak dlouho,“ řekl technologický konzultant z Bergenu agentuře Bloomberg.

Sebekritika Elona Muska ohledně servisu vozů Tesla v Norsku:

Norwegians are right to be upset with Tesla. We are having trouble expanding our service facilities in Oslo especially. Can solve quickly with Tesla mobile service vans, but awaiting govt permission to do so.