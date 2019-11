Monetě klesl čistý zisk o 8,7 procenta na tři miliardy korun

Provozní náklady banky podle neauditovaných výsledků meziročně stouply o 7,3 procenta, důvodem byl zejména vyšší příspěvek do Fondu pro řešení krize a pokračující investice do IT infrastruktury a digitalizace skupiny Moneta.

Vlivem růstu hypotečního portfolia a portfolia spotřebitelských úvěrů banka za devět měsíců roku vykázala o 22,3 procenta vyšší objem retailových úvěrů. Spotřebitelských úvěrů banka poskytla meziročně o 9,3 procenta více a úvěrů na bydlení o 45,4 procenta více. Vedle toho poskytla o 60,6 procenta více úvěrů živnostníkům a malým podnikatelům.

Klientské vklady bance meziročně vzrostly o 21,5 procenta a počet nově získaných klientů se proti stejnému loňskému období zvýšil o 27 700, tedy o 320 procent. Pozitivně to podle banky ovlivnila její speciální nabídka spořicích účtů a silný nárůst klientů mobilního bankovnictví. Objem kreditních karet a kontokorentů jí meziročně však klesl o 4,8 procenta.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno banky z dřívějšího GE Money Bank se změnilo v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.

