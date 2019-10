Banky zanedbaly přípravu na krizi. Silný propad ekonomiky by nepřežila třetina

Autor: CC0 via Pixabay

Zhruba třetina světových bank by pravděpodobně nepřežila vážné oslabení ekonomiky, musejí proto radikálně změnit svůj podnikatelský model. Ve výroční zprávě o stavu sektoru to uvádí poradenská společnost McKinsey. Deset let po globální finanční krizi také celosvětově opět klesá důvěra investorů v banky, protože se snižují marže, bankám slábnou příjmy a zpomaluje růst úvěrů. Příjmová stránka tak nedrží tempo s náklady, píše McKinsey.