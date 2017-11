Stalo se to pátý den afghánské mise. Pěší patrola na Iron Bridge, most vzdálený asi pět kilometrů od základny. „Jdu jako první na levém křídle ‚dismountu‘. Čekuju si okolí, koukám pod nohy, abych si nevyšlápl minu, ohlédnu se za sebe na kamaráda a vtom to přišlo. Dávky z kulometu nám proletěly nad hlavami. Tálibánci naštěstí minuli, ale jsme v otevřeném prostoru. Kamarád Kukyn ve vteřině cukruje protivníka kulometem a přibližuje se ke mně, ostatní se stahují zpět,“ líčí klíčovou situaci.

Martin Kofroň chtěl také střílet, ale po první ráně se mu zasekla zbraň. Je jasné, že se oba musejí co nejdříve schovat. Kamarád nepřestával pálit, kryl ho, a dal tak Martinovi šanci najít úkryt. Nejblíže je hluboký zavlažovací kanál. Takhle vypadá boj o život. Skok dolů a rána. „Při dopadu cítím bolest. Záda nevydržela tu zátěž a povolila. Poranil jsem si páteř. Dávky adrenalinu v takové situaci jsou naštěstí obrovské, takže tu bolest téměř necítíte. Vykouknu a pokrývám Kukyna záložní zbraní, aby mohl přeběhnout do skrytu,“ pokračuje Kofroň.

Akce skončila naštěstí beze ztrát na životech. Zbytek půlroční mise ale Martin strávil na injekcích a práškách. Pár dní před koncem mise se uvolnilo místo ve vrtulníku a odletěl do Kábulu do francouzské nemocnice na CT vyšetření. Doktor následně konstatoval zlomeniny dvou obratlů. Po návratu do Česka přišla další série vyšetření, zlomeniny se nepotvrdily. Následovala rehabilitace, která ale nedokázala bolest odstranit úplně.

„V armádě jsem musel ukončit kariéru, protože už jsem nemohl skákat padákem, a tudíž jsem nemohl zůstat v prestižní průzkumné četě výsadkového praporu, kde jsou seskoky podmínkou. A určitě pochopíte, že nabídka místa ‚stavěče stanů jednotkám, kde jsem dříve působil‘ mi nepřišla adekvátní pro trojnásobného válečného veterána,“ vypráví Martin Kofroň.

Odešel tedy učit. „V tuto dobu jsem měl ve svém krásném domě, který si jezdili lidé prohlížet z širého okolí, vybudované takové malé výzkumné rehabilitační centrum,“ popisuje. V garáži si vyrobil různé lavice, natahovadla a podobné přístroje. Cvičení pomáhalo, ale stejně jako předchozí rehabilitace, ne úplně.

Viselo tam i lano s uzly. „Jednoho dne jsem ho potřeboval sundat, uzly byly ale tak dotažené, že jsem vzal nůž, lano přeřízl a hodil ho do kouta. Chvilku tak koukám na to lano a uzly na něm, až mě napadlo, že by se s tím dalo cvičit. Lano jsem zvedl, zatočil s ním a okamžitě cítil, jak se zapojuje břišní a zádové svalstvo, a to hodně efektivně,“ právě tak se podle něj zrodil nápad nesoucí dnes označení Marrko Core, což je spojení křestního jména a příjmení vynálezce a části těla, na které je zaměřeno. „Cvičil jsem každý den, ne nějak dlouho, plus minus deset minut. Světe, div se, bolesti postupně ustupovaly. Já zase mohl v klidu žít, jezdit v autě, sportovat,“ popisuje veterán.

