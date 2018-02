Minirevoluce. Každý týden se v Česku objeví nový pivovar

Počet minipivovarů loni v Česku vzrostl zhruba o 50 na přibližně 400, většinou ve výstavu do 1000 hektolitrů. Přibližně každý týden se tak objeví nový pivovar, uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Podle svazu tak jde přibližně o dvě procenta výstavu na českém trhu. Svaz by si přál, aby se do budoucna zjednodušily administrativní podmínky pro toto podnikání, zejména aby byla možnost platit spotřební daň paušálně po měsíci.