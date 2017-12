„Všechny plechovky českých značek z našeho portfolia - například Krušovice, Starobrno, Březňák či Zlatopramen NA - se budou prodávat v objemu 0,5 litru,“ potvrzuje Jana Pikardová, mluvčí Heineken ČR. A proč se tedy pivovarská skupina vrací k původní velikosti? „U plechovek o objemu 0,4 litru se totiž v minulosti vyskytly problémy s dodavatelem, který nebyl schopen pokrýt dostatečné množství poptávaného objemu,“ odpovídá mluvčí.

Není to přitom tak dávno, co Heineken ČR do menších plechovek začal svá piva stáčet. Hliníkové obaly o objemu 0,4 litru se v policích obchodů začaly objevovat na přelomu jara a léta 2015. S nimi se zmenšily i plastové lahve – místo původních 1,5 litru měly jen 1,44 litru, cena ale zůstala stejná.

Ovšem ani PET lahve na trhu nevydržely dlouho. Pivovarská skupina je přestala dodávat už loni na jaře. Prý o ně nebyl takový zájem, jaký výrobce čekal. A tak se vrátila k 1,5litrové velikosti.

„Staronové“ půllitrové plechovky jsou už dnes k dostání ve většině supermarketů. Změna se však netýká zahraničních značek, které Heineken ČR prodává. Řeč je třeba o jablečném cideru Strongbow. Ten i nadále zůstane v plechovce o objemu 0,4 litru.

