Prazdroj oživuje vlakové vlečky. Příští rok popovickou, uvažuje i o plzeňské

„Předpokládáme, že pojede jeden pár vlaků, a to každou sobotu. Na spoje zařadíme motorovou lokomotivu a dva historické vozy s kapacitou sto osob,“ popisuje Jiří Ješeta, obchodní ředitel Českých drah. Ty budou na zprovoznění vlečky s Plzeňským Prazdrojem spolupracovat.

Provoz výletních spojů by měl začít příští rok v květnu nebo červnu. Záleží na tom, jak rychle dojde ke zprovoznění vlečky. Oprava proběhne v režii pivovarské skupiny, připraveny jsou dva miliony korun. „Hodně lidí překvapí, že Velké Popovice jsou velmi blízko Praze. Navíc si návštěvníci budou moci v pivovaru dopřát ochutnávku piva. To přitom v pivovaru chutná nejlépe,“ tvrdí Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

Jedna lokomotiva řady T444 - přezdívaná Karkulka - odpočívá v depu v pražských Vršovicích.

Na 5,5 kilometru dlouhé železniční odbočce ze Strančic se provoz po 103 letech zastavil 1. dubna 2005. Ještě v 90. letech tudy vagony do velkopopovického pivovaru přivážely slad a odvážely střepy, pamětníci vzpomínají i na občasné vlaky s Radegastem z Nošovic. Na vlečku pak několikrát vyrazily i parní spoje v rámci oslav Dne Kozla.

Pivovarská skupina ale nechce skončit ve středních Čechách. Jak zjistilo Euro, vedení firmy uvažuje i o obnovení provozu na 137 let staré vlečce vedoucí z plzeňského nádraží přímo do pivovaru Pilsner Urquell. „Tuhle možnost zvažujeme, ale žádný termín ještě nemáme,“ přitakává mluvčí značky Jitka Němečková. Rozhodne i to, jaký zájem bude o vlaky mezi Prahou a Velkými Popovicemi.

I když se zatím mluví pouze o osobních vlacích, výhledově by se do vagonů mohly vrátit i sudy a přepravky s pivem.

