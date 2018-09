Světové ekonomické fórum vybralo devět firem budoucnosti. Patří k nim i česká Rakona

Světové ekonomické fórum (WEF) určilo devět nejlepších firem na světě, které jsou připraveny na čtvrtou průmyslovou revoluci, tedy digitalizaci a zavádění „chytré továrny“.

Vybíralo z tisícovky výrobních závodů a do seznamu nejúspěšnějších zařadilo i rakovnickou Rakonu, která nyní patří pod americký gigant Procter & Gamble. Vybrané firmy jsou podle WEF nejlépe připraveny na nástup moderních technologií ve výrobě.

Rakona byla odměněna za svou výrobní přizpůsobivost. Pouze zmáčknutí jednoho tlačítka na výrobní lince umožní, aby se změnila produkce výrobků. Toto opatření snížilo náklady o dvacet procent a zvedlo produktivitu o 160 procent.

Mezi devíti oceněnými firmami jsou tři zástupci z Číny, pět výrobců z Evropy a jeden ze Spojených států. I když se Evropě nedaří vygenerovat technologického obra typu Apple, zdejší průmysl zvládá efektivně zavádět do průmyslu digitalizaci.

Vybrané výrobní firmy budoucnosti: Název firmy Lokalita Příklad využívání technologií Bayer Biopharmaceutical Garbagnate, Itálie Analýza dat Bosch Automotive Wu-si , Čína Využití AI při predikci údržby Haier Čching-tao, Čína Využití AI pro úpravu výrobků dle požadavků zákazníků Johnson & Johnson Cork, Irsko Využití internetu věcí pro komunikaci starších strojů mezi sebou Phoenix Contact Bad Pyrmont, Německo Digitální kopie požadavků zákazníků Procter & Gamble Rakovník, ČR Přizpůsobivost výroby Schneider Electric Vaudreuil, Francie Integrace ve výrobě zvýšila energetickou účinnost Siemens Industrial Automation Products Čcheng-tu, Čína Využití 3D simulace pro optimalizaci výroby UPS Fast Radius Chicago, USA Vyrovnávání výrobní kapacity podle poptávky

Zdroj: WEF

WEF upozorňuje na to, že mnoho nových technologií, jako je analýza velkého množství dat (big data), umělá inteligence (AI) nebo tisk 3D, neumí 70 procent firem, které do těchto technologií investovaly, úspěšně dovést do běžné výroby. Většinou tyto snahy končí u pilotních projektů.

„Identifikace nejlepších výrobních závodů na světě reaguje na potřebu urychlit přijetí a šíření technologií čtvrté průmyslové revoluce,“ vysvětlila členka výkonného výboru Světového ekonomického fóra Helena Laurentová. Devítka vybraných firem má inspirovat i další podniky na celém světě. Vybrané firmy vynikají vysokou produktivitou práce, která jim dává konkurenční výhodu.

