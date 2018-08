Evropa v technologiích zaostává za USA i Čínou. Kde je Gigant.eu?

Evropa sice vyrábí špičková auta, hodinky, víno a pivo, pokud jde ale o vybudování konkurence pro technologické obry ze Silicon Valley a nyní i z Číny, je pozadu. Sláva značek Nokia nebo Ericsson je minulostí a Evropa nemá nic ani vzdáleně připomínajícího úspěchy amerických firem Apple, Amazon, Aplhabet, Microsoft, Facebook nebo čínské společnosti Alibaba a Tencent, všiml si Bloomberg Businessweek.

Největší technologickou firmou je německý výrobce softwaru SAP s hodnotou 140 miliard dolarů, z menších firem to je švédská hudební streamovací služba Spotify, jež je hodnocena na 34 miliard dolarů.

Evropské firmy mají dobrou možnost prorazit, americké firmy se potýkají s vlastními problémy ochrany dat (Facebook, Google) nebo nedostatkem kapitálu (Tesla) a čínští giganti se zaměřují na expanzi mimo čínský trh, kde mají ale mnohem těžší podmínky než doma.

Počet technologických jednorožců (firem, které jsou oceněny na více než miliardu dolarů): USA 109 Čína 59 Evropa 26

Zdroj: Pitchbook

Evropa má na vlastní Facebook

Evropa disponuje mnoha centry na podporu začínajících technologických firem, snaha vygenerovat silného celosvětového hráče ale selhává. Přitom má na to, aby vybudovala firmu podobnou společnosti Uber nebo Facebook, tvrdí Manish Madhvani z investiční britské banky GP Bullhound, jež se specializuje na investice do technologií.

Může to být tím, že evropští podnikatelé myslí stále v malém. Ukazuje se to na firmách v Berlíně, kde vzniká nejvíce startupů na hlavu v rámci Evropy. Většina malých začínajících podnikatelů často kopíruje nápady a služby americké případně asijské konkurence. Firmám stačí být regionálními lídry v daném sektoru.

Jako příklad může posloužit internetový prodejce módy Zalando. I když má firma hodnotu 14 miliard dolarů, většinu tržeb generuje na trzích Německa, Rakouska a Švýcarska (v červnu začala působit i v ČR). Komplikací expanze může být fakt, že Evropa je jazykově i měnově roztříštěná na rozdíl od trhů Spojených států nebo Číny. Firmy potřebují daleko více lidí, aby pronikly na jednotlivé trhy.

Úspěšné koupí Američané

Dalším faktorem je to, že úspěšné dravce z Evropy spolkne velký investor z USA. To je případ rezervačního portálu Booking.com. Firma má sídlo v Amsterodamu, založil ji roku 1996 Geert-Jan Bruinsma. Od roku 2005 ji ale vlastní firma Priceline.com z Connecticutu. Zpětně společnost přiznává, že pokud by měla více finančních prostředků pro expanzi, nenechala by se koupit. Dnes je Booking zcela dominantním zdrojem příjmů Priceline.

Kuřácký koutek Daniela Deyla:

Objem rizikového kapitálu směřujícího do evropských firem sice roste, loni to bylo rekordních 19 miliard dolarů, ve srovnání se Spojenými státy (67 miliard dolarů) a Čínou (40 miliard dolarů), to je ale stále výrazně méně. Firmy z Ameriky nebo Číny mají více peněz pro globální expanzi.

Heslo „držte se toho, co umíte nejlépe“ v dnešní globální ekonomice nemůže dlouhodobě fungovat. Ukazuje to případ největších firem světa. Firma Apple, jež jako první v historii přesáhla tržní kapitalizací bilion dolarů, také nezůstala u stolních počítačů. Naopak, vývojem vlastního automobilu by mohla zvýšit svou hodnotu za několik let na dvojnásobek. Amazon již dávno neprodává jen knížky a její zakladatel Jeff Bezos se stal nejbohatším podnikatelem světa.

