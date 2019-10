Logistický areál Amazonu v Dobrovízi koupila korejská firma Samsung Securities

Transakce byla podle deníku Dnes dotažena minulý týden. „Kupní cena, kterou za budovu Amazonu nabídl korejský partner, přesáhla naše představy a motivovala naše investory k prodeji navzdory tomu, že naším primárním záměrem bylo cennou nemovitost si v portfoliu ponechat. Celý proces přitom trval kolem pěti měsíců,“ uvedla manažerka aktiv fondu Logistis Monika Hubková.

Amazon má v Dobrovízi nájemní smlouvu do roku 2030 a podle lidí seznámených s transakcí byla přítomnost americké firmy jedním z důvodů vysoké prodejní ceny, píše deník Dnes. Fond Logistis koupil logistický areál v Dobrovízi včetně haly pro Amazon za 150 milionů eur od developerské firmy Panattoni Europe v roce 2015.

Amazon v Česku působí od roku 2013, kdy v Dobrovízi začalo fungovat centrum vráceného zboří, v roce 2015 byl spuštěn provoz distribučního centra. Centrum vráceného zboží loni ukončilo provoz, většina jeho zaměstnanců přešla do distribučního centra. Amazon v Česku zaměstnává zhruba 3000 stálých zaměstnanců a kolem 2000 sezonních pracovníků.

Podle dat společnost BNP Paribas Real Estates patří Jihokorejci co do investic do českých nemovitostí za letošní tři čtvrtletí na druhé místo za domácí investory. Z celkového objemu 62 miliard korun připadá na investice z Česka 36 procent, z Jižní Koreje je to 23 procent, následuje Německo s desetinou a Rakousko s osmi procenty. Většina investic mířila do kancelářských objektů, 23 procent do hotelů a 12 procent do obchodních prostor.

