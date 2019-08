Policie ve službách Amazonu: strážníci propagují Bezosovy kamery

Spolupráce umožňuje policii přístup k webovému portálu, na kterém je uveden seznam všech kamer Ring v okolí spolu s jejich přibližnou polohou. Majitelé kamer musejí s případným poskytnutím záznamu souhlasit. Tento postup ale obchází standardní proceduru, kdy policie potřebuje soudní povolení pro vyžádání materiálů. Na případ upozornil web Motherboard, který získal poznámky ze školení policistů pro užívání portálu.

Díky partnerství získalo například policejní oddělení ve floridském Lakelandu 15 bezpečnostních kamer zdarma, zároveň se ale podpisem memoranda zavázalo, že policisté budou aktivně propagovat výrobky Ringu mezi občany. Součástí byla také klauzule utajení dohody.

Za každý úspěšný nákup nebo stažení aplikace Neighbors policie získá slevu deset dolarů na kameru. Ty se nyní prodávají na Amazonu za zhruba 130 dolarů. Podobný věrnostní program nabízí Ring i běžným zákazníkům.

Aplikace umožňuje sdílet videa a fotografie bezpečnostních hrozeb v okolí. Aplikace má však podobně jako její konkurenti problém s rasismem. Uživatelé totiž mnohem častěji než bělochy označují jako podezřelé příslušníky menšin.

„Amazon buduje komerční dohledovou síť,“ komentoval případ zástupce ředitele neziskové organizace Fight for the Future Evan Greer. „Spolupráce (s Amazonem) umožňuje policii vyhnout se jakékoliv formě kontroly a odpovědnosti, kterou by útvary musely běžně dodržovat,“ dodal Greer.

Kamera Ring ( Autor: Ring.com )

Amazon a další technologické firmy dlouhodobě čelí kritice kvůli spolupráci na poli bezpečnostních technologií s vládami. Americká unie občanských práv (ACLU) varuje zejména před systém rozpoznávání obličejů Rekognition. Ten je stejně jako aplikace Neighbors z dílny Amazonu. V minulosti jej firma dokonce navrhla spárovat s policejními osobními kamerami.

V únoru skupina 85 lidskoprávních organizací požádala společnosti, aby vládám podobné technologie neprodávaly.

