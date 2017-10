Leo Express podal nabídku na provoz dálkových linek po roce 2019

„V roce 2019 vyprší smlouvy u většiny z 28 tuzemských dálkových spojení. V dálkové dopravě na expresních a rychlíkových trasách tak bude mít ministerstvo dopravy na výběr z více dopravců a může vybírat tu nejefektivnější nabídku na jednotlivé trasy,“ uvedla firma.

Nabídku Leo Expressu ministerstvo obdrželo dnes odpoledne, řekl mluvčí úřadu Tomáš Neřold. Zatím se s ní ale příslušný odbor nestihl detailně seznámit, a ministerstvo ji tak nemůže blíže komentovat.

Provozovatele dálkových linek po roce 2019 se chystá ministerstvo dopravy vybrat pomocí přímého zadání. Dopravci vzešlí z výběrového řízení by se na vybraných tratích měli objevit po roce 2021. Konkrétně jde o linky z Liberce do Pardubic, z Prahy do Hradce Králové, z Kolína po pravém břehu Labe přes Mělník do Ústí nad Labem a z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod.

Nové vlaky Leo objednal v Číně

Leo Express v minulosti deklaroval zájem a podával nabídku na expresní spojení do Ostravy, Lince, na trať R13 Brno - Břeclav - Olomouc nebo nové expresní spojení do Mnichova. Zatím se svými nabídkami ale na ministerstvu dopravy neuspěl.

Podrobnosti své nejnovější nabídky Leo Express dnes komentovat nechtěl. Uvedl pouze, že pro jejich zajištění počítá s vlaky tuzemské i zahraniční provenience. V minulosti firma oznámila, že podepsala dohodu s čínským výrobcem CRRC na dodávku tří nových souprav s možnou opcí na celkem 30 vlaků.

