V americkém technologickém sektoru dochází stále častěji k protestům proti vedení firem. Naposledy se to ukázalo na začátku července v San Francisku před sídlem Salesforce. Asi čtyři desítky demonstrantů protestovaly proti tomu, aby se firma podílela na zavírání dětí imigrantů do klecí.

Jde o to, že společnost má smlouvu na poskytování služeb souvisejících s lidskými zdroji pro vládní agenturu Customs and Borders Protection (CBP), která spadá pod ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a má na starosti ochranu hranice s Mexikem. Ministerstvo přitom provádí politiku zadržování nezletilých uprchlíků v záchytných zařízeních v blízkosti jižní hranice USA.

Protest následoval poté, co přes 650 pracovníků Salesforce podepsalo petici, aby firma přerušila styky s CBP. Stejně proti spolupráci s vládní agenturou Immigration and Customs Enforcement (ICE) protestovalo asi sto zaměstnanců firmy Microsoft. Ta vládním organizacím poskytuje cloudové služby.

Poslední akce ukazují, že se pracovníci firem ze Silicon Valley stále více angažují. Cílem mnoha aktivistů je změnit v socialistickém duchu strukturu fungování firem a přesunout větší část moci na řadové zaměstnance, upozornil server Fast Company.

Jak dopadly sliby zakladatele firmy Facebook:

Jedním z nich je i Steven Goldberg, jenž podporuje hnutí demokratického socialismu, pro který se vyslovuje i Bernard Sander, jeden z demokratických uchazečů o prezidentskou kandidaturu v posledních volbách v roce 2016. Goldberg během protestů hovořil o „diktatuře Marca Benioffa“, který Salesforce vede. „Neměli bychom mít tento systém, ve kterém pár lidí – jako jsou Benioffové, Gatesové a Muskové - ovládá obrovské množství bohatství,“ tvrdí aktivista.

Řadovým pracovníkům z technologické branže vadí, že není jejich hlas příliš slyšet. Hnutí Tech Workers Coalition připomínající odbory má ale od zvolení Donalda Trumpa prezidentem stále více členů. Působí především v oblasti Silicon Valley a ve městě Seattle.

Dalším důkazem „socialistické revoluce“ v americkém technologickém sektoru je i protest zaměstnanců Google proti prodloužení smlouvy v roce 2019 s ministerstvem obrany u projektu Maven, který analyzuje záběry z vojenských dronů a pomáhá identifikovat cíle pro nálety.

Po šesti měsících se odpůrcům spolupráce s Pentagonem podařilo, aby vedení firmy kontrakt neprodloužilo. Tech Workers Coalition podporuje další protivojenské aktivity také u firem Amazon, Microsoft a IBM.

Hnutí přitahuje také aktivisty s komunistickými názory, rozčarované z amerického kapitalismu a militarismu. Navrhují firemní platformy, které by byly řízeny samotnými zaměstnanci. Jsou inspirováni italskými komunisty ze 60. let minulého století a myšlenkami Karla Marxe. Část zaměstnanců technologických firem se domnívá, že by měli mít vliv na firemní politiku včetně toho, jaké produkty bude firma nabízet. Kritizují i to, že velké firmy přes daňové ráje platí nízké daně.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že většina lidí z technologických firem patří k mlčící většině. Ve vedení firem jsou zase často lidé, kteří tíhnou k libertariánské straně a podporují minimální zásahy státu do podnikání. Trumpova přílišná tvrdost v oblasti imigrační politiky v posledních měsících začíná věci měnit a k radikálním aktivistům se přidávají i dosud umírnění zaměstnanci, kteří patří k voličům republikánů i demokratů.

Dále čtěte: