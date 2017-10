V červenci svět znepokojil útok v nočním klubu ve městě Little Rock v Arkansasu. Nakonec se neprokázalo, že by šlo o teroristický čin. Pokud by mediální pokrytí události sledoval člen americké zpravodajské služby, který se zaměřuje na spojení terorismu s Ruskem, zaujal by jej tweet ruského konzulátu v Houstonu ve Spojených státech, že mohlo jít o terorismus, napsal server Fast Company.

Podle vizualizace dat startupové firmy Primer se dá odhalit, jak odlišně reflektují teroristické útoky po celé planetě ruskojazyčná média a anglickojazyčná média. Firma využívá umělé inteligence, aby analyzovala ohromné množství dat, které se objevuje na internetu. Z analýzy vyplynulo, že útokům v Arkansasu ruská média věnovala velký prostor.

Primer srovnává mediální pokrytí teroristických útoků v anglickém a ruském jazyce:

Startupová firma Primer zaměstnává 35 lidí a nyní zveřejnila informaci, že vybrala ve dvou investičních kolech 14,7 milionu dolarů od investorů pro další rozvoj. Roboti pročesávají internet, kromě zpravodajských článků, také vědecké studie a příspěvky na sociálních sítích. Analýza dat může být zajímavá jak pro agenty zpravodajských služeb, tak pro analytiky soukromých společností.

Jejich vizualizace je podobná práci „lidského“ analytika. „Naším cílem je vybudovat technologii, která dokáže číst a psát a pomůže nám lépe pochopit svět, který se stává stále složitějším a nejistějším,“ vysvětlil zakladatel firmy Sean Gourley.

Podle časopisu Fortune odpadá zdlouhavé prohledávání odkazů, jež nám najde Google, a hledání originálních informací. Člověk dostane od Primeru vše přímo pod nos v atraktivní formě.

Poradenská společnost International Data Corporation (IDC) odhadla, že pro firmy bude stále důležitější umět interpretovat obrovské množství dat, které je na internetu k dispozici. V roce 2016 bylo na internetu vytvořeno 16,1 zettabajtů dat (1 zettabajt = 10 na 21 bajtů), v roce 2025 by to mělo být 163 zettabajtů, z toho 5,2 zettabajtů bude objektem analýzy, což znamená padesátkrát více, než tomu bylo loni.

Gourley věří, že Primer může pomoci firmám takové kvantum informací projít a najít smysluplné informace i hluboko skryté, například na 163 stránce neznámé analýzy. Robot je v této činnosti výkonnější než jakýkoliv pracovník, který svůj čas může využít na smysluplnější činnost.

Revoluce v konzumaci informací

„Technologie Primeru je připravena provést revoluci ve způsobu, jak konzumovat a upřednostňovat informace v reálném čase podle oblasti zájmu,“ řekl George Hoyem z investiční firmy In-Q-Tel, která je jedním ze zákazníků Primeru a pomáhá například CIA vyhledávat zajímavé technologie.

Primer může podle zadání vygenerovat zprávu do třiceti minut. Úspora času umožní firmám i vládním agenturám nabídnout nový pohled na oblasti, které by je dříve ani nenapadly, vysvětlil Gourley.

Novozélanďan, který studoval nanotechnologie na univerzitě v Canterbury, pracoval pro NASA a doktorát z výpočetní fyziky si udělal na Oxfordu, chce službu analýzy dat zprostředkovat i menším firmám, jež na podobný rozsah práce nemají kapacity. Navíc plánuje do analyzovaných jazyků brzy přidat i arabštinu a španělštinu.

„Až postavíme roboty, jež nám pomohou překonat naše kognitivní omezení, osvobodíme se, abychom lépe chápali dnešní svět,“ je přesvědčen zakladatel firmy, který prodává svůj produkt i největší společnosti světa podle obratu Walmartu.

